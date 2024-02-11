Япония выделяет более 100 млн долл на послевоенное восстановление Украины

Япония пообещала выделить Украине 15,8 миллиарда иен (106 млн долларов) помощи для поддержки восстановления страны после войны в семи сферах.

На что пойдет помощь Японии

Источники Kyodo News сообщают, что деньги выделят на восстановление инфраструктуры и разминирование, расширение сельского хозяйства, улучшение гуманитарной ситуации, биотехнологии и индустриальное усовершенствование, информационные технологии, а также усиление управления и антикоррупционные меры.

Правительства Японии и Украины подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на японско-украинской конференции содействия экономическому восстановлению, которая состоится 19 февраля в Токио.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида, премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Масакадзу Токура, глава Федерации бизнеса Японии, примут участие в конференции по реконструкции вместе с около 300 другими чиновниками и представителями компаний.

Согласно источникам, меморандумы о сотрудничестве, которые будут подписаны на встрече, касаются медицинской помощи, кибербезопасности и проектов ветровых электростанций.

Помощь Японии

В январе Япония объявила о взносе в размере 37 миллионов долларов в фонд НАТО для предоставления дополнительной поддержки Украине, включая систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Япония не может оказывать военную помощь в соответствии со своей пацифистской Конституцией.

В конце декабря государственный бюджет Украины получил около 950 млн. долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

7 декабря 2023 г. премьер-министр Японии Фумио Кишида сообщил о готовности выделить для Украины 4,5 миллиарда долларов на восстановление Украины от последствий российской агрессии.

По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в 411 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.