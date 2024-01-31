Украина получила $390 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

Украина получила большой транш помощи от Японии

Финансовая помощь Японии в январе состоит из грантовой части средств на сумму 89,8 млн. дол. США в рамках проекта о предоставлении инклюзивной поддержки по восстановлению сельского хозяйства Украины (ARISE).

Другая часть ссуды в размере 300 млн долл. США была выделена в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Проект INSPIRE нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время войны и после войны, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки.

Целью ARISE является поддержка доступа сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование и гранты.

"Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи. Поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение наших граждан необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Что известно о 50 млрд евро для Украины от ЕС

В июне 2023 года Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку Украины через Программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года.

На саммите лидеров стран ЕС Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано. Как утверждает Bloomberg, между тем правительство блока готово к радикальным действиям, если премьер Венгрии продолжит блокировать пакет помощи Украине.