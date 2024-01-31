Україна отримала $390 млн доларів від Японії в межах проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Україна отримала великий транш допомоги від Японії

Фінансова допомога Японії у січні складається з грантової частини коштів на суму 89,8 млн дол. США в межах проєкту про надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).

Інша частина коштів позики обсягом 300 млн дол США була виділена у межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Проєкт INSPIRE націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки.

Проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.

"Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни" — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Що відомо про 50 млрд євро для України від ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

На саміті лідерів країн ЄС Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Будапешт права голосу в Раді ЄС, і необхідну кількість підписів уже було зібрано. Як стверджує Bloomberg, тим часом уряд блоку готовий до радикальних дій, якщо прем'єр Угорщини продовжить блокувати пакет допомоги Україні.