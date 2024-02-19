Японія залучить приватний сектор для довгострокової підтримки України
Категорія
Світ
Дата публікації

Японія залучить приватний сектор для довгострокової підтримки України

Прапори Японії та України
Джерело:  NHK

Японія має намір залучити підтримку приватного сектору для продовження довгострокової допомоги Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію з боку Росії.

Японія продовжить допомагати Україні

Довгострокова підтримка України є пріоритетом Японії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава в інтерв’ю NHK.

Залучення приватного сектору має важливе значення для відновлення та реконструкції України.

Йоко Камікава

Йоко Камікава

Міністерка закордонних справ Японії

Як заявила Камікава напередодні японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбудеться в Токіо 18 лютого, досягнення цих цілей буде довгостроковим зусиллям, спрямованим на відбудову країни, а також засобів до існування її народу.

Глава МЗС Японії пообіцяла, що Токіо докладатиме постійних зусиль, охоплюючи різні сектори.

Камікава також висловилася про включення концепції "Жінки, мир та безпека" (WPS) у плани реконструкції. Цей проект підкреслює активну участь жінок у запобіганні конфліктам і зусиллях з розбудови миру.

У публікації також зазначається, що на конференції в Токіо прем'єр-міністри України та Японії Денис Шмигаль та Кісіда Фуміо приєднаються до представників близько 130 компаній з обох країн. Вони обговорять плани двостороннього співробітництва в семи сферах, включаючи сільське господарство та інфраструктуру.

Допомога Україні від Японії

За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, країна продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Також перед тим ми писали, що Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.

16 лютого стало відомо, що Держбюджет України отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн дол від уряду Японії в рамках проекту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

Нагадаємо також, що у Токіо пройде конференція, присвячена відновленню економіки України, у якій візьмуть участь понад 30 українських компаній.

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