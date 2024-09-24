Науковці сподіваються, що проліт комети C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) можна буде побачити безпосередньо за годину перед сходом Сонця протягом чотирьох ранків поспіль на цьому тижні.

Як побачити на власні очі проліт яскравої комети Tsuchinshan-ATLAS

Зазначається, що наступного разу побачити комету неозброєним оком також можна буде у середині жовтня.

Підкреслюється, що пік яскравості комети C/2023 A3 очікується у п’ятницю, 27 вересня. У той момент космічний об’єкт досягне перигелію, найближчої точки до Сонця на своїй передбачуваній 80-тисячирічній орбіті.

Ті, хто спостерігатимуть за небом у Північній півкулі зможуть стати свідками прольоту комети в декількох градусах над східно-південно-східним горизонтом приблизно за 30 хвилин до сходу сонця між п'ятницею 27 вересня і середою 2 жовтня.

Комета C/2023 A3

Ідеальні ранки для її спостереження включають неділю 29 вересня і понеділок 30 вересня, коли до C/2023 A3 приєднається ніжний убутний півмісяць.

Підкреслюється, що хоча комету C/2023 A3 можна побачити неозброєним оком, ці космічні об’єкти можуть вести себе дуже непередбачувано, тому рекомендується мати при собі потужний бінокль для спостереження за зірками, або невеликий телескоп.

Спостерігачі обов’язково мають побачити значний пиловий хвіст, який виникає внаслідок танення пилу і льоду в процесі наближення до Сонця, з яких переважно і складається цей космічний об’єкт.

Що відомо про маршрут комети та місця, з яких її можна буде побачити

Наскільки яскравою вона стане, залишається загадкою, хоча деякі астрономи передбачають, що вона може бути такою ж яскравою, як 20 найяскравіших зірок на нічному небі.

До 30 вересня C/2023 A3 зникне у світлі світанку для тих, хто перебуває в середніх північних широтах, але будь-хто, хто перебуває близько до екватора, все ще зможе побачити C/2023 A3 до 2 жовтня.

Після цієї дати комета загубиться в сонячному сяйві, і їй судилося знову з'явитися на нічному небі Північної півкулі близько суботи, 12 жовтня, коли вона буде в найближчій точці до Землі.

Потім вона розташується близько до західного горизонту. Після цього C/2023 A3 поступово зникне з поля зору.