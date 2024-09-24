Ученые надеются, что пролет кометы C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) можно будет увидеть непосредственно за час перед восходом Солнца в течение четырех утра на этой неделе.

Как увидеть своими глазами пролет яркой кометы Tsuchinshan-ATLAS

Отмечается, что в следующий раз увидеть комету невооруженным глазом можно будет в середине октября.

Подчеркивается, что пик яркости кометы C/2023 A3 ожидается в пятницу, 27 сентября. В тот момент космический объект достигнет перигелия, ближайшей точки к Солнцу на своей предполагаемой 80-тысячелетней орбите.

Те, кто будет наблюдать за небом в Северном полушарии, смогут стать свидетелями пролета кометы в нескольких градусах над восточно-юго-восточным горизонтом примерно за 30 минут до восхода солнца между пятницей 27 сентября и средой 2 октября.

Комета C/2023 A3

Идеальные утро для ее наблюдения включают воскресенье 29 сентября и понедельник 30 сентября, когда к C/2023 A3 присоединится нежный убывающий полумесяц.

Подчеркивается, что хотя комету C/2023 A3 можно увидеть невооруженным глазом, эти космические объекты могут вести себя очень непредсказуемо, поэтому рекомендуется иметь мощный бинокль для наблюдения за звездами, или небольшой телескоп.

Наблюдатели обязательно должны увидеть значительный пылевой хвост, возникающий вследствие таяния пыли и льда в процессе приближения к Солнцу, из которых преимущественно и состоит этот космический объект.

Что известно о маршруте кометы и местах, с которых ее можно будет увидеть

Насколько яркой она станет, остается загадкой, хотя некоторые астрономы предполагают, что она может быть столь же яркой, как 20 самых ярких звезд на ночном небе.

К 30 сентября C/2023 A3 исчезнет в свете рассвета для тех, кто находится в средних северных широтах, но кто находится близко к экватору, все еще сможет увидеть C/2023 A3 до 2 октября.

После этой даты комета потеряется в солнечном сиянии, и ей суждено было снова появиться на ночном небе Северного полушария около субботы, 12 октября, когда она будет в ближайшей точке к Земле.

Затем она разместится близко к западному горизонту. После этого C/2023 A3 постепенно исчезнет из виду.