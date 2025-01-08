Ідеальний час для кави. Вчені вказали на важливий нюанс

Результати нового дослідження підтверджують, що люди, які пʼють каву зранку, отримують користь від цього напою, на відміну від тих, хто полюбляє споживати цей напій пізніше.

Коли насправді корисно пити каву

За словами авторів дослідження, вони проаналізували харчові звички понад 40 тисяч дорослих в період з 1999 по 2018 рік. Особливу увагу звернули на кількість та час споживання кави.

Що цікаво, близько 36% людей пили каву вранці, а 16% — після обіду.

Загалом було виділено 3 часові проміжки, коли люди вживають каву:

ранок (з 4:00 до 11:59 ранку);

день (з 12:00 до 16:59);

вечір (з 17:00 до 3:59 ранку).

Попри це, автори дослідження вирішили обʼєднати дві групи та виділили дві моделі часу споживання: ранок і весь день.

Спостереження тривало майже 10 років. За цей час було зареєстровано 4295 смертей учасників дослідження, з них 1268 — від серцево-судинних захворювань і 934 — від раку. Поширити

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До якого висновку дійшли науковці

Згідно з даними, які отримали вчені, люди, які пили каву зранку, мали на 16% менше шансів померти з будь-якої причини та на 31% менше ймовірність померти від серцево-судинних захворювань протягом 10-річного періоду спостереження, ніж ті, хто не пив каву.

Варто звернути увагу на те, що кава з кофеїном та без нього діяла однаково добре на здоровʼя.

Попри це, стало відомо, що користь для здоров’я серця зникала у людей, які пили каву протягом дня. Однак науковцям поки не вдалося дізнатися, чи знижується смертність серед тих, хто п’є цілий день, порівняно з тими, хто уникає кави.