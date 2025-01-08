Ідеальний час для кави. Вчені вказали на важливий нюанс
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Ідеальний час для кави. Вчені вказали на важливий нюанс

кофе
Джерело:  The Guardian

Результати нового дослідження підтверджують, що люди, які пʼють каву зранку, отримують користь від цього напою, на відміну від тих, хто полюбляє споживати цей напій пізніше.

Головні тези:

  • Люди, які п'ють каву зранку, мають менше шансів померти від серцево-судинних захворювань.
  • Кава з кофеїном та без нього однаково корисна для здоров'я.
  • Вживання кави упродовж дня може вплинути на якість сну через пригнічення виділення мелатоніну.

Коли насправді корисно пити каву

За словами авторів дослідження, вони проаналізували харчові звички понад 40 тисяч дорослих в період з 1999 по 2018 рік. Особливу увагу звернули на кількість та час споживання кави.

Що цікаво, близько 36% людей пили каву вранці, а 16% — після обіду.

Загалом було виділено 3 часові проміжки, коли люди вживають каву:

  • ранок (з 4:00 до 11:59 ранку);

  • день (з 12:00 до 16:59);

  • вечір (з 17:00 до 3:59 ранку).

Попри це, автори дослідження вирішили обʼєднати дві групи та виділили дві моделі часу споживання: ранок і весь день.

Спостереження тривало майже 10 років. За цей час було зареєстровано 4295 смертей учасників дослідження, з них 1268 — від серцево-судинних захворювань і 934 — від раку.

Фото: unsplash.com

До якого висновку дійшли науковці

Згідно з даними, які отримали вчені, люди, які пили каву зранку, мали на 16% менше шансів померти з будь-якої причини та на 31% менше ймовірність померти від серцево-судинних захворювань протягом 10-річного періоду спостереження, ніж ті, хто не пив каву.

Варто звернути увагу на те, що кава з кофеїном та без нього діяла однаково добре на здоровʼя.

Попри це, стало відомо, що користь для здоров’я серця зникала у людей, які пили каву протягом дня. Однак науковцям поки не вдалося дізнатися, чи знижується смертність серед тих, хто п’є цілий день, порівняно з тими, хто уникає кави.

Консультант-кардіолог із лікарень Королівського Бромптона та Гарефілда в Лондоні, професор Томас Люшер зазначив, що багато тих, хто п’є каву упродовж дня, погано сплять. Це є наслідком того, що напійпригнічує виділення мелатоніну — гормону, що відповідає за засинання.

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Категорія
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