Идеальное время для кофе. Ученые указали на важный нюанс

Результаты нового исследования подтверждают, что люди, пьющие кофе утром, получают пользу от этого напитка, в отличие от тех, кто любит употреблять этот напиток позже.
Главные тезисы
- У людей, которые пьют кофе утром, меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.
- Кофе с кофеином и без него одинаково полезен для здоровья.
- Употребление кофе в течение дня может повлиять на качество сна из-за угнетения выделения мелатонина.
Когда на самом деле полезно пить кофе
По словам авторов исследования, они проанализировали пищевые привычки более 40 тысяч взрослых в период с 1999 по 2018 год. Особое внимание обратили на количество и время потребления кофе.
Что интересно, около 36% людей пили кофе утром, а 16% после обеда.
В общей сложности были выделены 3 часовых промежутка, когда люди употребляют кофе:
утро (с 4:00 до 11:59 утра);
день (с 12:00 до 16:59);
вечер (с 17:00 до 3:59 утра).
Тем не менее, авторы исследования решили объединить две группы и выделили две модели времени потребления: утро и весь день.
К какому выводу пришли ученые
Согласно данным, полученным учеными, люди, которые пили кофе утром, имели на 16% меньше шансов умереть по какой-либо причине и на 31% меньше вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10-летнего периода наблюдения, чем те, кто не пил кофе.
Следует обратить внимание на то, что кофе с кофеином и без него действовал одинаково хорошо на здоровье.
Тем не менее, стало известно, что польза для здоровья сердца исчезала у людей, которые пили кофе в течение дня. Однако ученым пока не удалось узнать, снижается ли смертность среди пьющих целый день по сравнению с теми, кто избегает кофе.
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