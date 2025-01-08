Идеальное время для кофе. Ученые указали на важный нюанс
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Идеальное время для кофе. Ученые указали на важный нюанс

кофе
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Источник:  The Guardian

Результаты нового исследования подтверждают, что люди, пьющие кофе утром, получают пользу от этого напитка, в отличие от тех, кто любит употреблять этот напиток позже.

Главные тезисы

  • У людей, которые пьют кофе утром, меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Кофе с кофеином и без него одинаково полезен для здоровья.
  • Употребление кофе в течение дня может повлиять на качество сна из-за угнетения выделения мелатонина.

Когда на самом деле полезно пить кофе

По словам авторов исследования, они проанализировали пищевые привычки более 40 тысяч взрослых в период с 1999 по 2018 год. Особое внимание обратили на количество и время потребления кофе.

Что интересно, около 36% людей пили кофе утром, а 16% после обеда.

В общей сложности были выделены 3 часовых промежутка, когда люди употребляют кофе:

  • утро (с 4:00 до 11:59 утра);

  • день (с 12:00 до 16:59);

  • вечер (с 17:00 до 3:59 утра).

Тем не менее, авторы исследования решили объединить две группы и выделили две модели времени потребления: утро и весь день.

Наблюдение длилось около 10 лет. За это время было зарегистрировано 4295 смертей участников исследования, из них 1268 — от сердечно-сосудистых заболеваний и 934 — от рака.

Фото: unsplash.com

К какому выводу пришли ученые

Согласно данным, полученным учеными, люди, которые пили кофе утром, имели на 16% меньше шансов умереть по какой-либо причине и на 31% меньше вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10-летнего периода наблюдения, чем те, кто не пил кофе.

Следует обратить внимание на то, что кофе с кофеином и без него действовал одинаково хорошо на здоровье.

Тем не менее, стало известно, что польза для здоровья сердца исчезала у людей, которые пили кофе в течение дня. Однако ученым пока не удалось узнать, снижается ли смертность среди пьющих целый день по сравнению с теми, кто избегает кофе.

Консультант-кардиолог из больниц Королевского Бромптона и Гарефилда в Лондоне, профессор Томас Люшер отметил, что многие пьющие кофе в течение дня плохо спят.

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