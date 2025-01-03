По результатам исследования доктора Аднана И.Куреши из Университета Миннесоты в США, владельцы кошек и котов под влиянием этих животных меняют свои взгляды на жизнь.
Главные тезисы
- Владельцы кошек ценят независимость, тихое общество и спокойную атмосферу, что благоприятно сказывается на их психическом и эмоциональном состоянии.
- Приверженность котам может свидетельствовать о стремлении к уюту, безопасности и подлинным личным отношениям, а также указывать на глубокий взгляд на жизнь.
- Владельцы кошек обычно проявляют качества, которые ценят в себе и других, такие как терпение, эмпатия, разум и уважение личного пространства.
- Взаимодействие с котами может отразить склонность хозяев к спокойствию, уникальности и свободному образу жизни, а также вдохновить на принятие уникальности и личного времени.
- Хозяева кошек имеют уменьшенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря успокаивающей поддержке и эмоциональной поддержке, которую предоставляют их пушистые друзья.
Как домашние коты влияют на своих хозяев
По мнению ученых, люди, которые имеют кошек, скорее всего, ищут уют и безопасность.
Приверженность котов без особого пафоса может быть нравиться тем людям, которые ценят искренность у других.
Кроме этого поклонники кошек часто являются людьми с глубоким взглядом на жизнь. Такие люди могут придавать большее значение самоанализу и наблюдательности, что схоже с поведением кошек.
Как коты влияют на здоровье собственных хозяев
Кроме этого, ученые по результатам исследований предполагают, что хозяева кошек имеют уменьшенный риск преждевременной смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, от инфарктов и инсультов.
По словам ученых, большинство владельцев кошек любят отличаться от других людей, а также могут самостоятельно принимать решения о том, как проводить свое время.
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