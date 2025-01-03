По результатам исследования доктора Аднана И.Куреши из Университета Миннесоты в США, владельцы кошек и котов под влиянием этих животных меняют свои взгляды на жизнь.

Как домашние коты влияют на своих хозяев

Эти предпочтения могут не ограничиваться тем, что их проделки кажутся "милыми". Некоторые люди, тяготеющие к кошкам, похоже, ценят независимость, тихое общество и атмосферу, свободную от хаоса. Они наблюдают, как эти животные уверенными шагами передвигаются по дому, никогда не извиняясь за свою природу. Это спокойное присутствие может вдохновить людей, которым близка идея принятия уникальности, отвержения ожиданий и ценности личного времени, говорится в материале. Поделиться

По мнению ученых, люди, которые имеют кошек, скорее всего, ищут уют и безопасность.

Кот

Приверженность котов без особого пафоса может быть нравиться тем людям, которые ценят искренность у других.

Те, кто общается с другими людьми таким образом в повседневной жизни, могут найти в котах своеобразное убежище или способ перезарядиться в дружеской среде, не требующей принудительных разговоров или неискренних улыбок, — объясняют ученые. Поделиться

Кроме этого поклонники кошек часто являются людьми с глубоким взглядом на жизнь. Такие люди могут придавать большее значение самоанализу и наблюдательности, что схоже с поведением кошек.

Вместо того, чтобы следовать трендам или пытаться произвести впечатление на сверстников, любители кошек обычно предпочитают действовать с позиции подлинности. Кошки не притворяются и не дают обещаний, которые не могут выполнить. Они просто существуют такие, какие они есть, что может резонировать с теми, кто ценит честность больше, чем лесть, — говорится в материале. Поделиться

Как коты влияют на здоровье собственных хозяев

Кроме этого, ученые по результатам исследований предполагают, что хозяева кошек имеют уменьшенный риск преждевременной смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, от инфарктов и инсультов.

Животные-компаньоны, в том числе коты, предпочитают людей с психическими расстройствами, предлагая успокаивающую поддержку, общество и помогая поддерживать положительное самочувствие. Взаимодействие с домашними животными, такими как кошки, во время карантина, как сообщалось, смягчает негативные психологические последствия, оказывая эмоциональную поддержку и уменьшая чувство изоляции, — объясняют ученые. Поделиться

По словам ученых, большинство владельцев кошек любят отличаться от других людей, а также могут самостоятельно принимать решения о том, как проводить свое время.