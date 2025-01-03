Как коты влияют на своих хозяев — неожиданные результаты исследования
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как коты влияют на своих хозяев — неожиданные результаты исследования

Кот
Читати українською
Источник:  earth.com

По результатам исследования доктора Аднана И.Куреши из Университета Миннесоты в США, владельцы кошек и котов под влиянием этих животных меняют свои взгляды на жизнь.

Главные тезисы

  • Владельцы кошек ценят независимость, тихое общество и спокойную атмосферу, что благоприятно сказывается на их психическом и эмоциональном состоянии.
  • Приверженность котам может свидетельствовать о стремлении к уюту, безопасности и подлинным личным отношениям, а также указывать на глубокий взгляд на жизнь.
  • Владельцы кошек обычно проявляют качества, которые ценят в себе и других, такие как терпение, эмпатия, разум и уважение личного пространства.
  • Взаимодействие с котами может отразить склонность хозяев к спокойствию, уникальности и свободному образу жизни, а также вдохновить на принятие уникальности и личного времени.
  • Хозяева кошек имеют уменьшенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, благодаря успокаивающей поддержке и эмоциональной поддержке, которую предоставляют их пушистые друзья.

Как домашние коты влияют на своих хозяев

Эти предпочтения могут не ограничиваться тем, что их проделки кажутся "милыми". Некоторые люди, тяготеющие к кошкам, похоже, ценят независимость, тихое общество и атмосферу, свободную от хаоса. Они наблюдают, как эти животные уверенными шагами передвигаются по дому, никогда не извиняясь за свою природу. Это спокойное присутствие может вдохновить людей, которым близка идея принятия уникальности, отвержения ожиданий и ценности личного времени, говорится в материале.

По мнению ученых, люди, которые имеют кошек, скорее всего, ищут уют и безопасность.

Кошки меняют взгляды на жизнь собственных хозяев
Кот

Приверженность котов без особого пафоса может быть нравиться тем людям, которые ценят искренность у других.

Те, кто общается с другими людьми таким образом в повседневной жизни, могут найти в котах своеобразное убежище или способ перезарядиться в дружеской среде, не требующей принудительных разговоров или неискренних улыбок, — объясняют ученые.

Кроме этого поклонники кошек часто являются людьми с глубоким взглядом на жизнь. Такие люди могут придавать большее значение самоанализу и наблюдательности, что схоже с поведением кошек.

Вместо того, чтобы следовать трендам или пытаться произвести впечатление на сверстников, любители кошек обычно предпочитают действовать с позиции подлинности. Кошки не притворяются и не дают обещаний, которые не могут выполнить. Они просто существуют такие, какие они есть, что может резонировать с теми, кто ценит честность больше, чем лесть, — говорится в материале.

Как коты влияют на здоровье собственных хозяев

Кроме этого, ученые по результатам исследований предполагают, что хозяева кошек имеют уменьшенный риск преждевременной смерти вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, от инфарктов и инсультов.

Животные-компаньоны, в том числе коты, предпочитают людей с психическими расстройствами, предлагая успокаивающую поддержку, общество и помогая поддерживать положительное самочувствие. Взаимодействие с домашними животными, такими как кошки, во время карантина, как сообщалось, смягчает негативные психологические последствия, оказывая эмоциональную поддержку и уменьшая чувство изоляции, — объясняют ученые.

По словам ученых, большинство владельцев кошек любят отличаться от других людей, а также могут самостоятельно принимать решения о том, как проводить свое время.

Они проявляют терпение и эмпатию, а их связь с котами может отражать качества, которые они ценят в себе и других. Это может быть ум, спокойный нрав, уважение к личному пространству или склонность к более свободному образу жизни, — заключают исследователи.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые раскрыли загадку рыжей шерсти у котов
Рыжий кот
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сеть разорвала видео с арестом кота в Таиланде
Рыжий кот
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США кошки стали причиной вспышки птичьего гриппа
Коты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?