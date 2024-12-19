В Таиланде местная полиция арестовала кота за кражу рыбы из пакета на припаркованном мотороллере.

Что известно о курьезном инциденте с арестом кота в Таиланде

Отмечается, что случай произошел еще в октябре этого года. Местный житель купил рыбу и положил ее в пакет, который привязал к рулю мотороллера.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения задержали кота.

Видео с момента ареста кота мгновенно стало "вирусным" среди пользователей сети.

Оно уже набрало более миллиона просмотров и более 240 тысяч лайков.

На видео заметно, что кота уже несет милиционер и тот выглядит немного растерянно.

Что известно о реакции сети на арест кота в Таиланде

Некоторые зрители видео отметили, что кота задержали, а при нем нет "вещественных доказательств".

Другие корреспонденты удивились, что, несмотря на "преступление" кота, этого достаточно осторожно несет правоохранитель.

Один из комментаторов отметил, что вид кота говорит сам за себя и тот, кажется, понял всю "тяжесть совершенного преступления".