Сеть разорвала видео с арестом кота в Таиланде
Категория
Мир
Дата публикации

Сеть разорвала видео с арестом кота в Таиланде

Рыжий кот
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Источник:  online.ua

В Таиланде местная полиция арестовала кота за кражу рыбы из пакета на припаркованном мотороллере.

Главные тезисы

  • В Таиланде кота арестовали за кражу рыбы, что вызвало волну реакции в сети.
  • Видео с арестом кота стало вирусным, набрав миллионы просмотров и тысячи лайков.
  • Пользователи сети высказывают ироническое отношение к ситуации, обсуждая, можна ли судить животное за естественный инстинкт.

Что известно о курьезном инциденте с арестом кота в Таиланде

Отмечается, что случай произошел еще в октябре этого года. Местный житель купил рыбу и положил ее в пакет, который привязал к рулю мотороллера.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения задержали кота.

Видео с момента ареста кота мгновенно стало "вирусным" среди пользователей сети.

Оно уже набрало более миллиона просмотров и более 240 тысяч лайков.

На видео заметно, что кота уже несет милиционер и тот выглядит немного растерянно.

Что известно о реакции сети на арест кота в Таиланде

Некоторые зрители видео отметили, что кота задержали, а при нем нет "вещественных доказательств".

Другие корреспонденты удивились, что, несмотря на "преступление" кота, этого достаточно осторожно несет правоохранитель.

Один из комментаторов отметил, что вид кота говорит сам за себя и тот, кажется, понял всю "тяжесть совершенного преступления".

Кажется, он понимает, что что-то скрыл. И ему стыдно за это. А если действительно — разве можно животное судить по его желанию поесть рыбки? — иронизируют пользователи сети.

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