В Таиланде местная полиция арестовала кота за кражу рыбы из пакета на припаркованном мотороллере.
Главные тезисы
- В Таиланде кота арестовали за кражу рыбы, что вызвало волну реакции в сети.
- Видео с арестом кота стало вирусным, набрав миллионы просмотров и тысячи лайков.
- Пользователи сети высказывают ироническое отношение к ситуации, обсуждая, можна ли судить животное за естественный инстинкт.
Что известно о курьезном инциденте с арестом кота в Таиланде
Отмечается, что случай произошел еще в октябре этого года. Местный житель купил рыбу и положил ее в пакет, который привязал к рулю мотороллера.
Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения задержали кота.
Видео с момента ареста кота мгновенно стало "вирусным" среди пользователей сети.
Оно уже набрало более миллиона просмотров и более 240 тысяч лайков.
На видео заметно, что кота уже несет милиционер и тот выглядит немного растерянно.
Что известно о реакции сети на арест кота в Таиланде
Некоторые зрители видео отметили, что кота задержали, а при нем нет "вещественных доказательств".
Другие корреспонденты удивились, что, несмотря на "преступление" кота, этого достаточно осторожно несет правоохранитель.
Один из комментаторов отметил, что вид кота говорит сам за себя и тот, кажется, понял всю "тяжесть совершенного преступления".
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