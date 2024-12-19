Мережу розірвало відео з арештом кота у Таїланді
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Світ
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Мережу розірвало відео з арештом кота у Таїланді

Рудий кіт
Джерело:  online.ua

У Таїланді місцева поліція заарештувала кота за крадіжку риби з пакета на припаркованому моторолері. 

Головні тези:

  • Місцева поліція у Таїланді заарештувала кота за крадіжку риби з пакета на моторолері, що спричинило хвилю реакції у мережі.
  • Відео з арештом кота швидко поширилося в інтернеті, набравши мільйони переглядів та тисячі лайків.
  • Деякі глядачі відео виявили, що кота затримали без “речових доказів”, інші зауважили, що правоохоронці несуть кота досить обережно.
  • Користувачі мережі висловлюють іронічне ставлення до ситуації, підкреслюючи, що чи можна судити тварину за природний інстинкт полювання на їжу.

Що відомо про курйозний інцидент з арештом кота у Таїланді

Зазначається, що випадок стався ще у жовтні цього року. Місцевий житель купив рибу і поклав її у пакет, який прив’язав до керма моторолера.

Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження затримали кота.

Відео з моментом арешту кота миттєво стало “вірусним” серед користувачів мережі.

Воно вже набрало понад мільйон переглядів та понад 240 тисяч лайків.

На відео помітно, що кота вже несе правоохоронець і той має трохи розгублений вигляд.

Що відомо про реакцію мережі на арешт кота у Таїланді

Деякі глядачі відео відзначили, що кота затримали, а при ньому немає "речових доказів".

Інші дописувачі здивувалися, що, попри "злочин" кота, того доволі обережно несе правоохоронець.

Один із коментаторів відзначив, що вигляд кота говорить сам за себе і той, здається, зрозумів всю "важкість скоєного злочину".

Здається, він розуміє, що щось утнув. І йому соромно за це. А якщо направду — хіба ж можна тварину судити за її бажання поїсти рибки? — іронізують користувачі мережі.

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