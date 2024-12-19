У Таїланді місцева поліція заарештувала кота за крадіжку риби з пакета на припаркованому моторолері.

Що відомо про курйозний інцидент з арештом кота у Таїланді

Зазначається, що випадок стався ще у жовтні цього року. Місцевий житель купив рибу і поклав її у пакет, який прив’язав до керма моторолера.

Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження затримали кота.

Відео з моментом арешту кота миттєво стало “вірусним” серед користувачів мережі.

Воно вже набрало понад мільйон переглядів та понад 240 тисяч лайків.

На відео помітно, що кота вже несе правоохоронець і той має трохи розгублений вигляд.

Що відомо про реакцію мережі на арешт кота у Таїланді

Деякі глядачі відео відзначили, що кота затримали, а при ньому немає "речових доказів".

Інші дописувачі здивувалися, що, попри "злочин" кота, того доволі обережно несе правоохоронець.

Один із коментаторів відзначив, що вигляд кота говорить сам за себе і той, здається, зрозумів всю "важкість скоєного злочину".