За результатами дослідження доктора Аднана І.Куреші з Університету Міннесоти у США, власники котів під впливом цих тварин змінюють свої погляди на життя.

Як домашні коти впливають на своїх господарів

Ці уподобання можуть не обмежуватися тим, що їхні витівки здаються "милими". Деякі люди, які тяжіють до котів, схоже, цінують незалежність, тихе товариство та атмосферу, вільну від хаосу. Вони спостерігають, як ці тварини впевненими кроками пересуваються будинком, ніколи не вибачаючись за свою природу. Ця спокійна присутність може надихнути людей, яким близька ідея прийняття унікальності, відкидання очікувань і цінування особистого часу, — зазначається у матеріалі. Поширити

На думку науковців, люди, які мають котів, швидше за все, шукають затишку та безпеки.

Кіт

Прихильність котів без особливого пафосу може бути довподоби тим людям, які цінують щирість в інших.

Ті, хто спілкується з іншими людьми таким чином у повсякденному житті, можуть знайти в котах своєрідний притулок або спосіб перезарядитися в дружньому середовищі, яке не вимагає примусових розмов або нещирих посмішок, — пояснюють науковці. Поширити

Окрім цього прихильники котів часто є людьми з глибоким поглядом на життя. Такі люди можуть надавати більшого значення самоаналізу та спостережливості, що схоже з поведінкою котів.

Замість того, щоб слідувати трендам чи намагатися справити враження на однолітків, любителі котів зазвичай вважають за краще діяти з позиції автентичності. Коти не прикидаються і не дають обіцянок, яких не можуть виконати. Вони просто існують такими, якими вони є, що може резонувати з тими, хто цінує чесність більше, ніж лестощі, — зазначається у матеріалі. Поширити

Як коти впливають на здоров’я власних господарів

Окрім цього науковці за результатами досліджень припускають, що господарі котів мають зменшений ризик передчасної смерті внаслідок серцево-судинних захворювань, зокрема, від інфарктів та інсультів.

Тварини-компаньйони, в тому числі коти, надають переваги людям з психічними розладами, пропонуючи заспокійливу підтримку, товариство і допомагаючи підтримувати позитивне самопочуття. Взаємодія з домашніми тваринами, такими як коти, під час карантину, як повідомлялося, пом'якшує негативні психологічні наслідки, надаючи емоційну підтримку та зменшуючи відчуття ізоляції, — пояснюють науковці. Поширити

За словами вчених, більшість власників котів люблять відрізнятися від інших людей, а також можуть самостійно приймати рішення щодо того, як проводити свій час.