За результатами дослідження доктора Аднана І.Куреші з Університету Міннесоти у США, власники котів під впливом цих тварин змінюють свої погляди на життя.
Головні тези:
- Власники котів під впливом цих тварин змінюють свої погляди на життя та цінують незалежність, тихе товариство та спокійну атмосферу.
- Коти забезпечують психічну та емоційну підтримку господарям, допомагаючи зменшити стрес, а також мають позитивний вплив на здоров’я власників, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань.
- Прихильність до котів може свідчити про прагнення затишку та безпеки, а також вказувати на глибокий погляд на життя та цінність автентичності в особистих стосунках.
- Любителі котів проявляють якості, які цінують у собі та інших, такі як терпіння, емпатію, розум та повагу до особистого простору.
- Взаємодія з котами може відобразити спокійну вдачу господарів та їхню схильність до вільного та унікального способу життя.
Як домашні коти впливають на своїх господарів
На думку науковців, люди, які мають котів, швидше за все, шукають затишку та безпеки.
Прихильність котів без особливого пафосу може бути довподоби тим людям, які цінують щирість в інших.
Окрім цього прихильники котів часто є людьми з глибоким поглядом на життя. Такі люди можуть надавати більшого значення самоаналізу та спостережливості, що схоже з поведінкою котів.
Як коти впливають на здоров’я власних господарів
Окрім цього науковці за результатами досліджень припускають, що господарі котів мають зменшений ризик передчасної смерті внаслідок серцево-судинних захворювань, зокрема, від інфарктів та інсультів.
За словами вчених, більшість власників котів люблять відрізнятися від інших людей, а також можуть самостійно приймати рішення щодо того, як проводити свій час.
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