Як коти впливають на своїх господарів — несподівані результати дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як коти впливають на своїх господарів — несподівані результати дослідження

Кіт
Джерело:  earth.com

За результатами дослідження доктора Аднана І.Куреші з Університету Міннесоти у США, власники котів під впливом цих тварин змінюють свої погляди на життя. 

Головні тези:

  • Власники котів під впливом цих тварин змінюють свої погляди на життя та цінують незалежність, тихе товариство та спокійну атмосферу.
  • Коти забезпечують психічну та емоційну підтримку господарям, допомагаючи зменшити стрес, а також мають позитивний вплив на здоров’я власників, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань.
  • Прихильність до котів може свідчити про прагнення затишку та безпеки, а також вказувати на глибокий погляд на життя та цінність автентичності в особистих стосунках.
  • Любителі котів проявляють якості, які цінують у собі та інших, такі як терпіння, емпатію, розум та повагу до особистого простору.
  • Взаємодія з котами може відобразити спокійну вдачу господарів та їхню схильність до вільного та унікального способу життя.

Як домашні коти впливають на своїх господарів

Ці уподобання можуть не обмежуватися тим, що їхні витівки здаються "милими". Деякі люди, які тяжіють до котів, схоже, цінують незалежність, тихе товариство та атмосферу, вільну від хаосу. Вони спостерігають, як ці тварини впевненими кроками пересуваються будинком, ніколи не вибачаючись за свою природу. Ця спокійна присутність може надихнути людей, яким близька ідея прийняття унікальності, відкидання очікувань і цінування особистого часу, — зазначається у матеріалі.

На думку науковців, люди, які мають котів, швидше за все, шукають затишку та безпеки.

Коти змінюють погляди на життя власних господарів
Кіт

Прихильність котів без особливого пафосу може бути довподоби тим людям, які цінують щирість в інших.

Ті, хто спілкується з іншими людьми таким чином у повсякденному житті, можуть знайти в котах своєрідний притулок або спосіб перезарядитися в дружньому середовищі, яке не вимагає примусових розмов або нещирих посмішок, — пояснюють науковці.

Окрім цього прихильники котів часто є людьми з глибоким поглядом на життя. Такі люди можуть надавати більшого значення самоаналізу та спостережливості, що схоже з поведінкою котів. 

Замість того, щоб слідувати трендам чи намагатися справити враження на однолітків, любителі котів зазвичай вважають за краще діяти з позиції автентичності. Коти не прикидаються і не дають обіцянок, яких не можуть виконати. Вони просто існують такими, якими вони є, що може резонувати з тими, хто цінує чесність більше, ніж лестощі, — зазначається у матеріалі.

Як коти впливають на здоров’я власних господарів

Окрім цього науковці за результатами досліджень припускають, що господарі котів мають зменшений ризик передчасної смерті внаслідок серцево-судинних захворювань, зокрема, від інфарктів та інсультів.

Тварини-компаньйони, в тому числі коти, надають переваги людям з психічними розладами, пропонуючи заспокійливу підтримку, товариство і допомагаючи підтримувати позитивне самопочуття. Взаємодія з домашніми тваринами, такими як коти, під час карантину, як повідомлялося, пом'якшує негативні психологічні наслідки, надаючи емоційну підтримку та зменшуючи відчуття ізоляції, — пояснюють науковці.

За словами вчених, більшість власників котів люблять відрізнятися від інших людей, а також можуть самостійно приймати рішення щодо того, як проводити свій час. 

Вони проявляють терпіння та емпатію, а їхній зв'язок з котами може відображати якості, які вони цінують у собі та інших. Це може бути розум, спокійна вдача, повага до особистого простору або схильність до вільнішого способу життя, — роблять висновок дослідники.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені розкрили загадку рудої шерсті в котів
Рудий кіт
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Мережу розірвало відео з арештом кота у Таїланді
Рудий кіт
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США коти стали причиною спалаху пташиного грипу
Коти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?