Ігнат пояснив, чому РФ стала частіше атакувати Україну балістикою
Категорія
Україна
Дата публікації

Ігнат пояснив, чому РФ стала частіше атакувати Україну балістикою

Ракета
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські війська стали частіше атакувати Україну балістикою. Окупанти розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе та крилатих ракет, тому шукають інші методи терору.

РФ частіше атакує Україну балістикою

Як розповів речникк Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, Росія частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Це "Іскандер-М", аеробалістичні ракети "Кинджал", "Х-22" та зенітні керовані ракети С-300.

Він зазначив, що росіяни розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе Shahed-136 та крилатих ракет.

Тому ворог вдається до застосування балістики, яку можуть збивати лише спеціальні засоби, а їх у нас не так багато, — пояснив речник Повітряних сил.

Нічна атака по Україні 2 лютого

Російські війська атакували територію України "Шахедами". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники летіли з південного та північного напрямків. У Кривому Розі Дніпропетровської області та Кропивницького було чути вибухи, у Кіровоградській області працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що росіяни пошкодили підстанцію у Кривому Розі.

Також окупанти атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там спалахнула пожежа.

Загалом російські терористи атакували територію України 24 дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. Силам ППО вдалося знищити 11 безпілотників.

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