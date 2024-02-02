Игнат объяснил, почему РФ стала чаще атаковать Украину баллистикой
Категория
Украина
Дата публикации

Игнат объяснил, почему РФ стала чаще атаковать Украину баллистикой

Ракета
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские войска стали чаще атаковать Украину баллистикой. Оккупанты понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе и крылатых ракет, поэтому ищут другие методы террора.

РФ чаще атакует Украину баллистикой

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, Россия чаще применяет ракеты, летящие по баллистической траектории. Это "Искандер-М", аэробалистические ракеты "Кинжал", "Х-22" и зенитные управляемые ракеты С-300.

Он отметил, что россияне понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению дронов-камикадзе Shahed-136 и крылатых ракет.

Поэтому враг прибегает к применению баллистики, которую могут сбивать только специальные средства, а их у нас не так много, — объяснил пресс-секретарь Воздушных сил.

Ночная атака по Украине 2 февраля

Российские войска атаковали территорию Украины "Шахедами". По данным воздушных сил ВСУ, беспилотники летели с южного и северного направлений. В Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницкого были слышны взрывы, в Кировоградской области работали силы ПВО.

Позже стало известно, что россияне повредили подстанцию в Кривом Роге.

Также оккупанты атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области. Там вспыхнул пожар.

В общей сложности российские террористы атаковали территорию Украины 24 дронами-камикадзе типа "Шахед" по нескольким направлениям. Силам ПВО удалось уничтожить 11 беспилотников.

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