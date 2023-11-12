РФ ночью атаковала Николаевщину двумя УАР Х-59 и баллистикой
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ночью атаковала Николаевщину двумя УАР Х-59 и баллистикой

Виталий Ким / Николаевская ОВА
Ракета
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В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Николаевскую область двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59, одновременно применив баллистику, предположительно "Искандер-М".

РФ атаковала Николаевщину

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили одну из управляемых ракет.

Вторая управляемая ракета и баллистическая попала по открытой территории области. В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В Силах обороны юга сообщают, что управляемые ракеты двигались по сложному маршруту, пытаясь обойти ПВО.

Ситуация на юге Украины

Минувшей ночью на юге Украины во время российской атаки уничтожили 4 БПЛА: 3 в Одесской области и 1 в Криворожье.

В Одесском районе враг попал в хозяйственное здание, которое не использовалось. Люди не пострадали.

10 ноября РФ дважды ударила по дачному кооперативу в Одесском районе.

Пожилая женщина, которую спасли из-под завалов частного дома, госпитализирована. Ее состояние стабильное. Еще двое пожилых мужчин получили легкие ранения, им оказана помощь на месте.

Также РФ попала, вероятно, сверхзвуковым "Ониксом" в припортовую инфраструктуру.

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