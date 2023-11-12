РФ ночью атаковала Николаевщину двумя УАР Х-59 и баллистикой

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Николаевскую область двумя управляемыми авиационными ракетами типа Х-59, одновременно применив баллистику, предположительно "Искандер-М".
РФ атаковала Николаевщину
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили одну из управляемых ракет.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В Силах обороны юга сообщают, что управляемые ракеты двигались по сложному маршруту, пытаясь обойти ПВО.
Ситуация на юге Украины
Минувшей ночью на юге Украины во время российской атаки уничтожили 4 БПЛА: 3 в Одесской области и 1 в Криворожье.
В Одесском районе враг попал в хозяйственное здание, которое не использовалось. Люди не пострадали.
10 ноября РФ дважды ударила по дачному кооперативу в Одесском районе.
Также РФ попала, вероятно, сверхзвуковым "Ониксом" в припортовую инфраструктуру.
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