Пять дронов атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области с помощью ударных дронов. Попадания зафиксированы также в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Что известно об атаке дронов во Львовской области

Начальник ОВА Максим Козицкий сообщил, что ППК «Запад» уничтожило 11 вражеских беспилотников над Львовщиной из 16.

К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали. Поделиться

Последствия ночной атаки дронов

Офис генерального прокурора сообщает, что российские войска в ночь на 3 ноября совершили массированную атаку беспилотниками по гражданским объектам Харькова и пригородов.

В Основянском районе Харькова зафиксировано попадание трех беспилотников. Повреждения получили гаражи, жилые дома и автомобили. Также частично разрушено учебное заведение. Поделиться

В пригороде Харькова в пгт Коротич в результате вражеского удара произошло возгорание двух нежилых построек.

У восьми пострадавших людей – острая реакция на стресс. Среди них двое детей: 10-летний мальчик и девочка 2,5 года.

В Одесской области БПЛА атаковали техническую территорию инфраструктурного объекта: разрушения не критические, травмированных нет.

В Ивано-Франковской области враг атаковал военный объект. Пожар локализовали.

В общей сложности силы ПВО ночью сбили 24 дрона «Shahed» из 40 и управляемую ракету Х-59.