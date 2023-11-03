Пять дронов атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области
Категория
Украина
Дата публикации

Пять дронов атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области

Максим Козицкий / Львовская ОВА
Дрон
Читати українською

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области с помощью ударных дронов. Попадания зафиксированы также в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Что известно об атаке дронов во Львовской области

Начальник ОВА Максим Козицкий сообщил, что ППК «Запад» уничтожило 11 вражеских беспилотников над Львовщиной из 16.

К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали.

Последствия ночной атаки дронов

Офис генерального прокурора сообщает, что российские войска в ночь на 3 ноября совершили массированную атаку беспилотниками по гражданским объектам Харькова и пригородов.

В Основянском районе Харькова зафиксировано попадание трех беспилотников. Повреждения получили гаражи, жилые дома и автомобили. Также частично разрушено учебное заведение.

В пригороде Харькова в пгт Коротич в результате вражеского удара произошло возгорание двух нежилых построек.

У восьми пострадавших людей – острая реакция на стресс. Среди них двое детей: 10-летний мальчик и девочка 2,5 года.

В Одесской области БПЛА атаковали техническую территорию инфраструктурного объекта: разрушения не критические, травмированных нет.

В Ивано-Франковской области враг атаковал военный объект. Пожар локализовали.

В общей сложности силы ПВО ночью сбили 24 дрона «Shahed» из 40 и управляемую ракету Х-59.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ночью нанесла по Харькову массированный удар дронами Shahed — фото, видео
Полиция Харьковской области
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО ночью сбили 24 "шахеда" и ракету Х-59
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Людоед не станет вегетарианцем. ГУР оценило вероятность будущих обстрелов армией РФ энергосистемы Украины
Энергосистема Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.