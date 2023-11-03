Пять дронов атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области с помощью ударных дронов. Попадания зафиксированы также в Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.
Что известно об атаке дронов во Львовской области
Начальник ОВА Максим Козицкий сообщил, что ППК «Запад» уничтожило 11 вражеских беспилотников над Львовщиной из 16.
Последствия ночной атаки дронов
Офис генерального прокурора сообщает, что российские войска в ночь на 3 ноября совершили массированную атаку беспилотниками по гражданским объектам Харькова и пригородов.
В пригороде Харькова в пгт Коротич в результате вражеского удара произошло возгорание двух нежилых построек.
У восьми пострадавших людей – острая реакция на стресс. Среди них двое детей: 10-летний мальчик и девочка 2,5 года.
В Одесской области БПЛА атаковали техническую территорию инфраструктурного объекта: разрушения не критические, травмированных нет.
В Ивано-Франковской области враг атаковал военный объект. Пожар локализовали.
В общей сложности силы ПВО ночью сбили 24 дрона «Shahed» из 40 и управляемую ракету Х-59.
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