П'ять дронів атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині
Категорія
Україна
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П'ять дронів атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Максим Козицький / Львівська ОВА
Дрон

У ніч на 3 листопада російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині за допомогою ударних дронів. Влучання зафіксовані також в Одеській, Харківській та Івано-Франківській областях.

Що відомо про атаку дронів на Львівщині

Начальник ОВА Максим Козицький повідомив, що ПвК «Захід» знищило 11 ворожих безпілотників над Львівщиною з 16.

На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували.

Наслідки нічної атаки дронів

Офіс генерального прокурора повідомляє, що російські війська у ніч на 3 листопада здійснили масовану атаку безпілотниками по цивільних обʼєктах Харкова та передмістю.

В Основʼянському районі Харкова зафіксовано влучання трьох безпілотників. Пошкоджень зазнали гаражі, житлові будинки та автомобілі. Також частково зруйновано заклад освіти.

У передмісті Харкова в смт Коротич внаслідок ворожого удару відбулось займання двох нежитлових будівель.

У восьми постраждалих людей - гостра реакція на стрес. Серед них двоє дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка 2,5 років.

На Одещині БПЛА атакували технічну територію інфраструктурного об'єкта: руйнування не критичні, травмованих немає.

На Івано-Франківщині ворог атакував військовий об'єкт. Пожежу локалізували.

Загалом сили ППО вночі збили 24 дрона «Shahed» з 40 та керовану ракету Х-59.

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