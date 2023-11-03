П'ять дронів атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині

У ніч на 3 листопада російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині за допомогою ударних дронів. Влучання зафіксовані також в Одеській, Харківській та Івано-Франківській областях.
Що відомо про атаку дронів на Львівщині
Начальник ОВА Максим Козицький повідомив, що ПвК «Захід» знищило 11 ворожих безпілотників над Львівщиною з 16.
Наслідки нічної атаки дронів
Офіс генерального прокурора повідомляє, що російські війська у ніч на 3 листопада здійснили масовану атаку безпілотниками по цивільних обʼєктах Харкова та передмістю.
У передмісті Харкова в смт Коротич внаслідок ворожого удару відбулось займання двох нежитлових будівель.
У восьми постраждалих людей - гостра реакція на стрес. Серед них двоє дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка 2,5 років.
На Одещині БПЛА атакували технічну територію інфраструктурного об'єкта: руйнування не критичні, травмованих немає.
На Івано-Франківщині ворог атакував військовий об'єкт. Пожежу локалізували.
Загалом сили ППО вночі збили 24 дрона «Shahed» з 40 та керовану ракету Х-59.
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