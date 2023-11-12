РФ вночі атакувала Миколаївщину двома КАР Х-59 і балістикою

У ніч на 12 листопада російські війська атакували Миколаївську область двома керованими авіаційними ракетами типу Х-59, одночасно застосувавши балістику, імовірно «Іскандер-М».

РФ атакувала Миколаївщину

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили одну з керованих ракет.

Друга керована ракета і балістична влучили по відкритій території області. Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Поширити

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Силах оборони півдня повідомляють, що керовані ракети рухались за складним маршрутом, намагаючись обійти ППО.

Ситуація на півдні України

Минулої ночі на півдні України під час російської атаки знищили 4 БПЛА: 3 на Одещині та 1 на Криворіжжі.

В Одеському районі ворог поцілив у господарчу будівлю, що не використовувалась. Люди не постраждали.

10 листопада РФ двічі вдарила по дачному кооперативу в Одеському районі.

Літню жінку, яку врятували з-під завалів приватного будинку, госпіталізовано. Її стан стабільний. Ще двоє літніх чоловіків отримали легкі поранення, їм надано допомогу на місці. Поширити

Також РФ влучила, ймовірно, надзвуковим "Оніксом" у припортову інфраструктуру.