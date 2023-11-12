РФ вночі атакувала Миколаївщину двома КАР Х-59 і балістикою

У ніч на 12 листопада російські війська атакували Миколаївську область двома керованими авіаційними ракетами типу Х-59, одночасно застосувавши балістику, імовірно «Іскандер-М».
РФ атакувала Миколаївщину
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили одну з керованих ракет.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У Силах оборони півдня повідомляють, що керовані ракети рухались за складним маршрутом, намагаючись обійти ППО.
Ситуація на півдні України
Минулої ночі на півдні України під час російської атаки знищили 4 БПЛА: 3 на Одещині та 1 на Криворіжжі.
В Одеському районі ворог поцілив у господарчу будівлю, що не використовувалась. Люди не постраждали.
10 листопада РФ двічі вдарила по дачному кооперативу в Одеському районі.
Також РФ влучила, ймовірно, надзвуковим "Оніксом" у припортову інфраструктуру.
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