Інсайдери назвали головну особливість iPhone Fold

Згідно з даними анонімних джерел, компанія Apple може випустити складаний iPhone Fold тільки у версії з eSIM, тобто без слота для фізичної SIM-карти.
Головні тези:
- Конструкція iPhone Fold не матиме місця для механічного SIM-лотка.
- Однак компанія повинна враховувати вимоги користувачів в деяких країнах.
iPhone Fold може здивувати багатьох
Як вдалося дізнатися Instant Digital, компанія має намір позбутися всього зайвого.
Це дасть можливість отримати більше простору для важливих внутрішніх компонентів, щоб все вмістити в тонкий корпус пристрою.
Що важливо розуміти, ці плани також підтверджують нещодавні прогнози Марка Гурмана і аналітика Мінг-Чі Куо.
За словами останніх, надтонка конструкція iPhone Fold не залишає простору для механічного SIM-лотка.
Однак не минеться й без нових викликів, які можуть завадити планам розробників.
Віртуальна сімка не надто влаштовує користувачів у Китаї, тому Apple не має права ігнорувати місцеві вимоги.
