Інсайдери назвали головну особливість iPhone Fold

Згідно з даними анонімних джерел, компанія Apple може випустити складаний iPhone Fold тільки у версії з eSIM, тобто без слота для фізичної SIM-карти.

iPhone Fold може здивувати багатьох

Як вдалося дізнатися Instant Digital, компанія має намір позбутися всього зайвого.

Це дасть можливість отримати більше простору для важливих внутрішніх компонентів, щоб все вмістити в тонкий корпус пристрою.

Що важливо розуміти, ці плани також підтверджують нещодавні прогнози Марка Гурмана і аналітика Мінг-Чі Куо.

За словами останніх, надтонка конструкція iPhone Fold не залишає простору для механічного SIM-лотка.

Саме конструктивні обмеження змушують Apple переходити на eSIM у складаній моделі. Instant Digital підтримує цю версію, звільнене місце потрібне під батарею, петлю та інші елементи, — розповідав журналістам Куо.

Однак не минеться й без нових викликів, які можуть завадити планам розробників.