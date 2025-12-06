Инсайдеры назвали главную особенность iPhone Fold
Инсайдеры назвали главную особенность iPhone Fold

iPhone Fold может удивить многих
Источник:  online.ua

Согласно данным анонимных источников, компания Apple может выпустить складной iPhone Fold только в версии с eSIM, то есть без слота для физической SIM-карты.

Главные тезисы

  • Конструкция iPhone Fold не будет иметь места для механического SIM-лотка.
  • Однако компания должна учитывать требования пользователей в некоторых странах.

iPhone Fold может удивить многих

Как удалось узнатьInstant Digital, компания намерена избавиться от всего лишнего.

Это позволит получить больше пространства для важных внутренних компонентов, чтобы все вместить в тонкий корпус устройства.

Что важно понимать, эти планы также подтверждают недавние прогнозы Марка Гурмана и аналитика Минг-Чи Куо.

По словам последних, сверхтонкая конструкция iPhone Fold не оставляет простора для механического SIM-лотка.

Конструктивные ограничения заставляют Apple переходить на eSIM в сложной модели. Instant Digital поддерживает эту версию, освободившееся место нужно под батарею, петлю и другие элементы, — рассказывал журналистам Куо.

Однако не обойдется и без новых вызовов, которые могут помешать планам разработчиков.

Виртуальная семерка не устраивает пользователей в Китае, поэтому Apple не имеет права игнорировать местные требования.

