Как выглядит один из самых стильных смартфонов современности — фото и видео

Компания Nothing активно готовится представить свой первый флагман Nothing Phone (3). По словам специалистов издания Android Headlines, у него есть все шансы стать самым стильным смартфоном на рынке.
Главные тезисы
- Дизайн смартфона получился асимметричным и инновационным.
- Цена новинки ориентировочно составляет около 800 евро.
Что известно о новинке от Nothing
Первые фотографии смартфона, которым располагает изданием Android Headlines, указывают на то, что дизайн действительно изменился.
В первую очередь, речь идет о том, что в настоящее время основной блок состоит из трех сенсоров и асимметрично расположен в левом верхнем углу.
Кроме того, неожиданно для всех дизайнеры решили отказаться от фирменной подсветки на задней крышке. Несмотря на это, узнаваемые элементы никуда не делись.
Представители компании уже официально подтвердили, что Phone(3) будет работать на базе процессора Snapdragon 8s Gen 4.
Более того, указано, что он получит 5 лет мажорных обновлений ОС и 7 лет патчей безопасности.
Цена новинки — около 800 евро (~38 000 грн).
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