Как выглядит один из самых стильных смартфонов современности — фото и видео

Компания Nothing активно готовится представить свой первый флагман Nothing Phone (3). По словам специалистов издания Android Headlines, у него есть все шансы стать самым стильным смартфоном на рынке.

Что известно о новинке от Nothing

Первые фотографии смартфона, которым располагает изданием Android Headlines, указывают на то, что дизайн действительно изменился.

В первую очередь, речь идет о том, что в настоящее время основной блок состоит из трех сенсоров и асимметрично расположен в левом верхнем углу.

Фото: androidheadlines.com

Кроме того, неожиданно для всех дизайнеры решили отказаться от фирменной подсветки на задней крышке. Несмотря на это, узнаваемые элементы никуда не делись.

В правом верхнем углу расположен маленький экран, куда будут выводиться пиксельные анимации. Передняя панель, как и у предыдущих смартфонов — тонкие рамки и вырезы под фронтальную камеру. Поделиться

Представители компании уже официально подтвердили, что Phone(3) будет работать на базе процессора Snapdragon 8s Gen 4.

Более того, указано, что он получит 5 лет мажорных обновлений ОС и 7 лет патчей безопасности.

Фото: androidheadlines.com

Гаджету также приписывают 6,7 дюймовый LTPO OLED экран с разрешением 1.5К, батарею 5150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, беспроводную зарядку, а также тройную камеру на 50 Мп, включая фронталку такого же разрешения. Поделиться

Цена новинки — около 800 евро (~38 000 грн).