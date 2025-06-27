Як виглядає один з найстильніших смартфонів сучасності — фото та відео
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Як виглядає один з найстильніших смартфонів сучасності — фото та відео

Що відомо про новинку від Nothing
Джерело:  online.ua

Компанія Nothing наразі активно готується представити свій перший флагман Nothing Phone (3). За словами фахівців видання Android Headlines, він має всі шанси стати найстильнішим смартфоном на ринку.

Головні тези:

  • Дизайн смартфону видався асиметричним та інноваційним.
  • Ціна новинки орієнтовно складає близько 800 євро.

Що відомо про новинку від Nothing

Перші світлини смартфону, які у своєму розпорядженні має видання Android Headlines, вказують на те, що дизайн дійсно змінився.

Насамперед йдеться про те, що наразі основний блок складається з трьох сенсорів і асиметрично розміщений у лівому верхньому кутку.

Фото: androidheadlines.com

Окрім того, неочікувано для всіх дизайнери вирішили відмовитися від фірмового підсвічування на задній кришці. Попри це, впізнавані елементи нікуди не поділися.

У правому верхньому кутку розміщений невеликий екран, куди будуть виводитися піксельні анімації. Передня панель, як і в попередніх смартфонів — тонкі рамки і виріз під фронтальну камеру.

Представники компанії уже офіційно підтвердили, що Phone (3) працюватиме на базі процесора Snapdragon 8s Gen 4.

Ба більше, вказано, що він отримає 5 років мажорних оновлень ОС і 7 років патчів безпеки.

Фото: androidheadlines.com

Гаджету також приписують 6,7 дюймовий LTPO OLED екран з роздільною здатністю 1.5К, батарею 5150 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт, бездротову зарядку, а також потрійну камеру на 50 Мп, включно з фронталкою такої ж роздільної здатності.

Ціна новинки — близько 800 євро (~38 000 грн).

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