Як виглядає один з найстильніших смартфонів сучасності — фото та відео

Компанія Nothing наразі активно готується представити свій перший флагман Nothing Phone (3). За словами фахівців видання Android Headlines, він має всі шанси стати найстильнішим смартфоном на ринку.
Головні тези:
- Дизайн смартфону видався асиметричним та інноваційним.
- Ціна новинки орієнтовно складає близько 800 євро.
Що відомо про новинку від Nothing
Перші світлини смартфону, які у своєму розпорядженні має видання Android Headlines, вказують на те, що дизайн дійсно змінився.
Насамперед йдеться про те, що наразі основний блок складається з трьох сенсорів і асиметрично розміщений у лівому верхньому кутку.
Окрім того, неочікувано для всіх дизайнери вирішили відмовитися від фірмового підсвічування на задній кришці. Попри це, впізнавані елементи нікуди не поділися.
Представники компанії уже офіційно підтвердили, що Phone (3) працюватиме на базі процесора Snapdragon 8s Gen 4.
Ба більше, вказано, що він отримає 5 років мажорних оновлень ОС і 7 років патчів безпеки.
Ціна новинки — близько 800 євро (~38 000 грн).
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