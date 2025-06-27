Як виглядає один з найстильніших смартфонів сучасності — фото та відео

Компанія Nothing наразі активно готується представити свій перший флагман Nothing Phone (3). За словами фахівців видання Android Headlines, він має всі шанси стати найстильнішим смартфоном на ринку.

Що відомо про новинку від Nothing

Перші світлини смартфону, які у своєму розпорядженні має видання Android Headlines, вказують на те, що дизайн дійсно змінився.

Насамперед йдеться про те, що наразі основний блок складається з трьох сенсорів і асиметрично розміщений у лівому верхньому кутку.

Фото: androidheadlines.com

Окрім того, неочікувано для всіх дизайнери вирішили відмовитися від фірмового підсвічування на задній кришці. Попри це, впізнавані елементи нікуди не поділися.

У правому верхньому кутку розміщений невеликий екран, куди будуть виводитися піксельні анімації. Передня панель, як і в попередніх смартфонів — тонкі рамки і виріз під фронтальну камеру. Поширити

Представники компанії уже офіційно підтвердили, що Phone (3) працюватиме на базі процесора Snapdragon 8s Gen 4.

Ба більше, вказано, що він отримає 5 років мажорних оновлень ОС і 7 років патчів безпеки.

Фото: androidheadlines.com

Гаджету також приписують 6,7 дюймовий LTPO OLED екран з роздільною здатністю 1.5К, батарею 5150 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт, бездротову зарядку, а також потрійну камеру на 50 Мп, включно з фронталкою такої ж роздільної здатності. Поширити

Ціна новинки — близько 800 євро (~38 000 грн).