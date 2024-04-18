Іран готується до небезпечної для Заходу ядерної війни — Telegraph

Світ стоїть на порозі Третьої світової війни, де з "осі зла" знаходиться Росія, Північна Корея, Китай та Іран. Й останні є найслабшою ланкою, яку США з легкістю могли б вибити, пише Telegraph.

Що відомо про підготовку Ірану до ядерної війни

Втім, Сполучені Штати дотримуються політики утихомирення, яка не спрацювала у 1930-х роках і не зробить цього зараз, вважають журналісти. На їхню думку, через таку пасивність США, Іран невдовзі отримає ядерну зброю та застосує її проти Ізраїлю, спровокувавши "тисячолітній конфлікт".

Журналісти вважають, що удар Ірану по Ізраїлю не є актом відплати, а фактичним оголошенням війни іншій країні. І Захід не мав би переконувати Ізраїль не бити у відповідь, а навпаки продемонструвати силу.

На думку Telegraph, Байден мав би створити коаліцію, до якої увійшло б якомога більше арабських сусідів Ірану, ввести суворі санкції, дозволити Ізраїлю "добити" ХАМАС та допомогти вдарити по Хезболлі. Втім, керівництво США іншої думки.

Америка не має жодного значущого довгострокового плану щодо стримування Тегерана чи знищення ХАМАСу, Хуситів чи Хезболли. Чи дерадикалізації палестинських територій, щоб гарантувати, що з часом з’явиться нове керівництво, яке буде готове визнати існування Ізраїлю, прокладаючи шлях для життєздатного рішення з двома державами, — пише Telegraph. Поширити

Підсумовуючи, журналісти зазначають, що таким чином Захід настільки хоче уникнути будь-яких прямих конфліктів, що готовий закрити очі майже на все. Проте коли хтось прагне миру за будь-яку ціну, це неминуче закінчуються війною.

Що відомо про Ірано-Ізраїльский конфлікт

У ніч на 14 квітня Іран заявив про початок операції "Правдива обіцянка" і запустив по Ізраїлю велику кількість ракет і дронів. Армія оборони Ізраїлю заявила, що разом із союзниками збила майже всі повітряні цілі. Зокрема, 120 балістичних і 30 крилатих ракет, а також про понад 170 безпілотних літальних апаратів.

Після цього стало відомо, що Ізраїль готує удар у відповідь по Ірану. За інформацією Jerusalem Post, армія оборони Ізраїлю вирішила, як завдаватиме удару у відповідь по Ірану, але ще не визначила час.

Натомість Telegraph раніше повідомляв про те, що в разі політичної готовності, Тегеран зможе виробити достатньо збройового урану для вибухового пристрою менш ніж за тиждень.