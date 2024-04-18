Иран готовится к опасной для Запада ядерной войне — Telegraph

Мир стоит на пороге Третьей мировой войны, где с "оси зла" находится Россия, Северная Корея, Китай и Иран. И последние являются самым слабым звеном, которое США с легкостью могли бы выбить, пишет Telegraph.

Что известно о подготовке Ирана к ядерной войне

Впрочем, Соединенные Штаты придерживаются политики усмирения, которая не сработала в 1930-х годах и не сделает этого сейчас, считают журналисты. По их мнению, из-за такой пассивности США Иран вскоре получит ядерное оружие и применит его против Израиля, спровоцировав "тысячелетний конфликт".

Журналисты считают, что удар Ирана по Израилю не является актом возмездия, а фактическим оглашением войны другой стране. И Запад не должен убеждать Израиль не бить в ответ, а наоборот продемонстрировать силу.

По мнению Telegraph, Байден должен создать коалицию, в которую вошло бы как можно больше арабских соседей Ирана, ввести строгие санкции, позволить Израилю "добить" ХАМАС и помочь ударить по Хезболлу. Впрочем, руководство США иного мнения.

У Америки нет ни одного значимого долгосрочного плана по сдерживанию Тегерана или уничтожению ХАМАСа, Хуситов или Хезболлы. Или дерадикализации палестинских территорий, чтобы гарантировать, что со временем появится новое руководство, готовое признать существование Израиля, прокладывая путь для жизнеспособного решения с двумя государствами, — пишет Telegraph. Поделиться

Подытоживая, журналисты отмечают, что таким образом Запад настолько хочет избежать любых прямых конфликтов, что готов закрыть глаза почти на все. Однако когда кто-то стремится к миру любой ценой, это неизбежно заканчивается войной.

Что известно об Ирано-Израильском конфликте

В ночь на 14 апреля Иран заявил о начале операции "Правдивое обещание" и запустил по Израилю большое количество ракет и дронов. Армия обороны Израиля заявила, что вместе с союзниками сбила почти все воздушные цели. В частности, 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также более 170 беспилотных летательных аппаратов.

После этого стало известно, что Израиль готовит ответный удар по Ирану. По информации Jerusalem Post, армия обороны Израиля решила, как будет наносить ответный удар по Ирану, но еще не определила время.

Telegraph ранее сообщал о том, что в случае политической готовности, Тегеран сможет выработать достаточно оружейного урана для взрывного устройства менее чем за неделю.