Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю.

Соединенные Штаты Америки привержены безопасности Израиля, а также выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке.

Что сказал Байден об ударе Ирана по Израилю

Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля. Мы привержены прекращению огня, которое вернет заложников домой и не позволит конфликту распространиться дальше, чем он уже есть, — сказал президент на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Поделиться

При этом Байден добавил, что США привержены безопасности американского контингента и партнеров на Ближнем Востоке, в том числе Ираке.

Партнерство между Ираком и Соединенными Штатами имеет решающее значение, отметил американский лидер. Поделиться

Атака Ирана на Израиль

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по Израилю более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Так Тегеран ответил на удар по своему посольству в Сирии, из-за которого погиб высокопоставленный генерал.

Израилю удалось сбить почти все воздушные цели. В этом ему помогли США и Великобритания. Значительных повреждений в результате атаки нет.

Израильские власти уже готовят ответ Ирана. По информации СМИ, министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что у его страны нет другого выбора, кроме как ответить.