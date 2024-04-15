Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю.

Соединенные Штаты Америки привержены безопасности Израиля, а также выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке.
Что сказал Байден об ударе Ирана по Израилю
При этом Байден добавил, что США привержены безопасности американского контингента и партнеров на Ближнем Востоке, в том числе Ираке.
Атака Ирана на Израиль
Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по Израилю более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Так Тегеран ответил на удар по своему посольству в Сирии, из-за которого погиб высокопоставленный генерал.
Израилю удалось сбить почти все воздушные цели. В этом ему помогли США и Великобритания. Значительных повреждений в результате атаки нет.
Израильские власти уже готовят ответ Ирана. По информации СМИ, министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что у его страны нет другого выбора, кроме как ответить.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-