Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю.
Категория
Мир
Дата публикации

Байден впервые отреагировал на удар Ирана по Израилю.

Байден
Читати українською
Источник:  CNN

Соединенные Штаты Америки привержены безопасности Израиля, а также выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке.

Что сказал Байден об ударе Ирана по Израилю

Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля. Мы привержены прекращению огня, которое вернет заложников домой и не позволит конфликту распространиться дальше, чем он уже есть, — сказал президент на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.

При этом Байден добавил, что США привержены безопасности американского контингента и партнеров на Ближнем Востоке, в том числе Ираке.

Партнерство между Ираком и Соединенными Штатами имеет решающее значение, отметил американский лидер.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по Израилю более 300 дронов, баллистических и крылатых ракет. Так Тегеран ответил на удар по своему посольству в Сирии, из-за которого погиб высокопоставленный генерал.

Израилю удалось сбить почти все воздушные цели. В этом ему помогли США и Великобритания. Значительных повреждений в результате атаки нет.

Израильские власти уже готовят ответ Ирана. По информации СМИ, министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что у его страны нет другого выбора, кроме как ответить.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Военные США уничтожили 80 дронов и 6 ракет во время атаки Ирана по Израилю
U.S. Central Command
сша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС обсуждает новые санкции против Ирана из-за атаки на Израиль — FT
ес
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в мировых авиаперевозках
Самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?