Байден вперше відреагував на удар Ірану по Ізраїлю
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Байден вперше відреагував на удар Ірану по Ізраїлю

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Джерело:  CNN

Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході.

Що сказав Байден про удар Ірану по Ізраїлю

Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і не дозволить конфлікту поширитися далі, ніж він вже є, — сказав президент на зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа ас-Судані.

При цьому Байден додав, що США віддані безпеці американського контингенту та партнерів на Близькому Сході, зокрема Іраку.

Партнерство між Іраком та Сполученими Штатами має вирішальне значення, — зазначив американський лідер.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю понад 300 дронів, балістичних і крилатих ракет. Так Тегеран відповів на удар по своєму посольству у Сирії, через який загинув високопоставлений генерал.

Ізраїлю вдалося збити майже всі повітряні цілі. У цьому йому допомогли США та Британія. Значних пошкоджень внаслідок атаки немає.

Ізраїльська влада вже готує відповідь Ірану. За інформацією ЗМІ, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант попередив США, що його країна не має іншого вибору, крім як відповісти.

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