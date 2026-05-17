Іран нахабно пропонує світу платити за використання інтернет-кабелів в Ормузькій протоці

Іран запровадити оплату за використання підводних кабелів, через які проходить інтернет-трафік між Європою та Азією.
Головні тези:
- Іран планує вимагати плату за використання інтернет-кабелів в Ормузькій протоці, що може вплинути на роботу глобального Інтернету.
- Оплата від великих технологічних компаній та операторів підводних кабелів може бути обов'язковою згідно з місцевим законодавством.
Іран хоче брати плату за використання інтернет-кабелів в Ормузькій протоці
Офіційний речник центрального штабу іранського військового командування Ебрахім Зольфагарі заявив, що Іран планує запровадити оплату за використання підводних кабелів, через які проходить інтернет-трафік між країнами Перської затоки, Європою та Азією.
Іранські державні медіа натякнули, що у разі відмови від оплати робота цих каналів зв’язку може бути порушена.
За інформацією телеканалу, Тегеран має намір вимагати від великих технологічних компаній, зокрема Google, Microsoft та Amazon, дотримання місцевого законодавства, а також стягувати плату з операторів підводних кабелів, прокладених через Ормузьку протоку.
CNN також наголошує, що можливе пошкодження цих кабелів здатне серйозно вплинути на роботу глобального інтернету та передачу даних на трильйони доларів.
Це може спричинити перебої у функціонуванні банківських систем, бірж, стримінгових платформ і хмарних сервісів, зокрема тих, що забезпечують роботу штучного інтелекту.
