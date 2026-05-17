Іран нахабно пропонує світу платити за використання інтернет-кабелів в Ормузькій протоці

Іран хоче брати плату за використання інтернет-кабелів в Ормузькій протоці

Офіційний речник центрального штабу іранського військового командування Ебрахім Зольфагарі заявив, що Іран планує запровадити оплату за використання підводних кабелів, через які проходить інтернет-трафік між країнами Перської затоки, Європою та Азією.

Іранські державні медіа натякнули, що у разі відмови від оплати робота цих каналів зв’язку може бути порушена.

За інформацією телеканалу, Тегеран має намір вимагати від великих технологічних компаній, зокрема Google, Microsoft та Amazon, дотримання місцевого законодавства, а також стягувати плату з операторів підводних кабелів, прокладених через Ормузьку протоку.

Експерти, на яких посилається CNN, зазначають, що більшість кабелів проходить поблизу узбережжя Оману, однак частина з них розташована в територіальних водах Ірану. Водночас поки незрозуміло, яким чином Іран зможе реалізувати такі вимоги, особливо з огляду на міжнародні санкції, що ускладнюють фінансові операції.

CNN також наголошує, що можливе пошкодження цих кабелів здатне серйозно вплинути на роботу глобального інтернету та передачу даних на трильйони доларів.