Иран нагло предлагает миру платить за использование интернет-кабелей в Ормузском проливе
Источник:  CNN

Иран введет оплату за использование подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик между Европой и Азией.

  • Иран намерен потребовать плату за использование интернет-кабелей в Ормузском проливе, через которые проходит значительная часть международного интернет-трафика.
  • Крупные технологические компании, такие как Google, Microsoft и Amazon, могут быть обязаны соблюдать местное законодательство Ирана и оплачивать использование подводных кабелей.

Иран хочет брать плату за использование интернет-кабелей в Ормузском проливе

Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран планирует ввести оплату за использование подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик между странами Персидского залива, Европой и Азией.

Иранские государственные медиа намекнули, что в случае отказа от оплаты работа этих каналов связи может быть нарушена.

По информации телеканала, Тегеран намерена требовать от крупных технологических компаний, в частности Google, Microsoft и Amazon, соблюдения местного законодательства, а также взимать плату с операторов подводных кабелей, проложенных через Ормузский пролив.

Эксперты, на которых ссылается CNN, отмечают, что большинство кабелей проходят у побережья Омана, однако часть из них расположена в территориальных водах Ирана. В то же время, пока неясно, каким образом Иран сможет реализовать такие требования, особенно учитывая международные санкции, усложняющие финансовые операции.

CNN также отмечает, что возможное повреждение этих кабелей способно серьезно повлиять на работу глобального интернета и передачу данных на триллионы долларов.

Это может повлечь за собой перебои в функционировании банковских систем, бирж, стриминговых платформ и облачных сервисов, в частности, обеспечивающих работу искусственного интеллекта.

