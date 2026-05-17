Иран нагло предлагает миру платить за использование интернет-кабелей в Ормузском проливе

Иран введет оплату за использование подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик между Европой и Азией.
Главные тезисы
- Иран намерен потребовать плату за использование интернет-кабелей в Ормузском проливе, через которые проходит значительная часть международного интернет-трафика.
- Крупные технологические компании, такие как Google, Microsoft и Amazon, могут быть обязаны соблюдать местное законодательство Ирана и оплачивать использование подводных кабелей.
Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран планирует ввести оплату за использование подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик между странами Персидского залива, Европой и Азией.
Иранские государственные медиа намекнули, что в случае отказа от оплаты работа этих каналов связи может быть нарушена.
По информации телеканала, Тегеран намерена требовать от крупных технологических компаний, в частности Google, Microsoft и Amazon, соблюдения местного законодательства, а также взимать плату с операторов подводных кабелей, проложенных через Ормузский пролив.
CNN также отмечает, что возможное повреждение этих кабелей способно серьезно повлиять на работу глобального интернета и передачу данных на триллионы долларов.
Это может повлечь за собой перебои в функционировании банковских систем, бирж, стриминговых платформ и облачных сервисов, в частности, обеспечивающих работу искусственного интеллекта.
