Іран похвалився збиттям винищувача США F-15

Іран стверджує, що збив американський винищувач F-15 – що може бути першим таким випадком з початку війни в Ірані.

Іран заявляє, що збив американський винищувач

Про це повідомили іранські медіа та джерело Axios, знайоме з інцидентом.

За даними джерела, зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи з метою виявлення двох членів екіпажу.

Це може бути перший випадок з початку війни, коли американський літак збитий ворожим вогнем.

Фото з іранських медіа

3 квітня іранські державні ЗМІ опублікували фотографії і відео, на яких нібито зображені частини збитого літака і одне з катапультованих крісел.

Американські військові і Білий дім не відразу відповіли на запити про коментарі.