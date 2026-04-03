Іран похвалився збиттям винищувача США F-15
Джерело:  Axios

Іран стверджує, що збив американський винищувач F-15 – що може бути першим таким випадком з початку війни в Ірані.

  • Проводяться пошуково-рятувальні роботи з метою виявлення двох членів екіпажу збитого літака.

Іран заявляє, що збив американський винищувач

Про це повідомили іранські медіа та джерело Axios, знайоме з інцидентом.

За даними джерела, зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи з метою виявлення двох членів екіпажу.

Це може бути перший випадок з початку війни, коли американський літак збитий ворожим вогнем.

Фото з іранських медіа

3 квітня іранські державні ЗМІ опублікували фотографії і відео, на яких нібито зображені частини збитого літака і одне з катапультованих крісел.

Американські військові і Білий дім не відразу відповіли на запити про коментарі.

Судячи з фотографій і відео, це був винищувач F-15.

