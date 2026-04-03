Иран похвастался сбитием истребителя США F-15

Иран утверждает, что сбил американский истребитель F-15 – что может стать первым подобным случаем с начала войны в Иране.

Иран заявляет, что сбил американский истребитель

Об этом сообщили иранские медиа и источник Axios, знакомый с инцидентом.

По данным источника, сейчас проводятся поисково-спасательные работы с целью обнаружения двух членов экипажа.

Это может быть первый случай с начала войны, когда американский самолет сбит вражеским огнем.

Фото с иранских медиа

3 апреля иранские государственные СМИ опубликовали фотографии и видео, на которых якобы изображены части сбитого самолета и одно из катапультированных кресел.

Американские военные и Белый дом не сразу ответили на запросы комментариев.