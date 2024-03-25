Ісландія виділяє кошти на закупівлю снарядів для України

Ісландія виділяє близько €2 млн на чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України.

Що відомо про допомогу Україні від Ісландії

Ісландія підтримає закупівлю Чехією боєприпасів для України та інвестує в закупівлю спорядження для жінок української армії. Боєприпасів не вистачало, і Чеська Республіка у співпраці з основними країнами-партнерами Ісландії взяла на себе зобов’язання забезпечити боєприпасами артилерію України, яка відіграє ключову роль в обороні країни.

Передбачається, що на проект Ісландія витратить близько двох мільйонів євро.

Також Ісландія підтримає закупівлю спорядження для жінок в українській армії. Зауважується, що відсоток жінок в армії значно зріс за останні роки, особливо після початку російського вторгнення.

Для задоволення потреб жінок-військовослужбовиць пропонується забезпечити уніформою, бронежилетами, медичними та гігієнічними засобами на 75 мільйонів ісландських крон, – повідомляє уряд країни. Поширити

Підтримка України з боку Ісландії

Наприкінці минулого року стало відомо, що Ісландія приєдналась до двох міжнародних коаліцій, що надають підтримку Україні – ІТ-коаліції та Коаліції з розмінування. Окрім цього, Ісландія оголосила про виділення 340 тис євро через структури НАТО на закупівлю медичних товарів для потреб України.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна засудила цю агресію. Станом на травень 2023 р. Ісландія надала допомоги на понад 25 млн доларів у рамках комплексної допомоги НАТО та у Фонд відновлення України.

Хоча Ісландія є членом НАТО, вона зовсім не має армії та має лише малочисельну берегову охорону, що патрулює прибережні води. Через це Ісландія долучається до підтримки України політично, гуманітарною допомогою та допомогою фінансовою.

Підтримка з боку Ісландії здійснюється переважно через міжнародні організації, включаючи ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатосторонні форуми.