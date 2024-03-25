Исландия выделяет средства на закупку снарядов для Украины

Исландия выделяет около €2 млн на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.

Что известно о помощи Украине от Исландии

Исландия поддержит закупку Чехией боеприпасов для Украины и инвестирует в закупку снаряжения для женщин украинской армии. Боеприпасов не хватало, и Чешская Республика в сотрудничестве с основными странами-партнерами Исландии обязалась обеспечить боеприпасами артиллерию Украины, которая играет ключевую роль в обороне страны.

Предполагается, что на проект Исландия потратит около двух миллионов евро.

Также Исландия поддержит закупку снаряжения для женщин украинской армии. Отмечается, что процент женщин в армии значительно вырос за последние годы, особенно после начала российского вторжения.

Для удовлетворения потребностей женщин-военнослужащих предлагается обеспечить униформой, бронежилетами, медицинскими и гигиеническими средствами на 75 миллионов исландских крон, — сообщает правительство страны. Поделиться

Поддержка Украины со стороны Исландии

В конце прошлого года стало известно, что Исландия присоединилась к двум международным коалициям, оказывающим поддержку Украине — ИТ-коалиции и коалиции по разминированию. Кроме этого, Исландия объявила о выделении 340 тыс. евро через структуры НАТО на закупку медицинских товаров для нужд Украины.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину страна осудила данную агрессию. По состоянию на май 2023 г. Исландия предоставила помощи более чем на 25 млн долларов в рамках комплексной помощи НАТО и в Фонд восстановления Украины.

Хотя Исландия является членом НАТО, она не имеет армии и имеет лишь малочисленную береговую охрану, патрулирующую прибрежные воды. Поэтому Исландия приобщается к поддержке Украины политически, гуманитарной помощью и финансовой.

Поддержка Исландии осуществляется преимущественно через международные организации, включая ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многосторонние форумы.