Ісус воює за Україну. Історія бійця з Волині приголомшила мережу

У мережі набуває шаленої популярності стаття про українського воїна Ісуса Коржова. Він уже багато років продовжує боротьбу за незалежність України безпосередньо на фронті.

Що відомо про бійця Ісуса Коржова з Волині

25-річний Ісус — старший лейтенант, командир розвідувальної роти 24-ї ОМБр ім. короля Данила із волинського селища Стара Вижівка.

Дуже цікавою є його історія появи на світ.

Як розповів батько бійця Андрій в інтервʼю «Вісник+К», його дружина довго не могла завагітніти, тож він пообіцяв Богу, що якщо народиться син, то вони назвуть його Ісусом.

А через два тижні жінка йому повідомила довгоочікувану новину.

І коли народився хлопчик, його батько виконав обітницю. Правда, згодом хлопчику дали ще й інше ім’я — Назар, тобто, Ісус із Назарета.

Свого Ісуса, звичайно, хотів би бачити насамперед чесною людиною, — зізнався батько. Поширити

За чверть століття, які минули з того часу, у родині народилося ще 7 діток, однак таке унікальне ім’я має лише перший син.

Фото: Ісус з татом Андрієм

Ісус воював у найпекельніших точках на фронті

За словами батька воїна, бойовий шлях Ісуса-Назара почався ще до повномасштабного вторгнення.

З 2017 року він служив контрактником у 80-й десантно-штурмовій бригаді.

Хлопець воював зі своїми побратимами за звільнення Донбасу.

Успіхи бійця в боях одразу помітили та запропонували йому іти вчитися на офіцера. Одеську військову академію він закінчив уже під час повномасштабного вторгнення.

Варто зазначити, що Ісус Воював під Кремінною, Бахмутом, Херсоном. Був двічі поранений, але намагався якнайшвидше швидше відновитися, щоб повернутися на поле бою.