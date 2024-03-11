Иисус воюет за Украину. История бойца из Волыни ошеломила сеть

В сети стала очень популярной статья об украинском воине Иисусе Коржеве. Он уже много лет продолжает борьбу за независимость Украины непосредственно на фронте.

Что известно о бойце Иисусе Коржеве

25-летний Иисус — старший лейтенант, командир разведывательной роты 24-й ОМБр им. короля Даниила из волынского поселка Старая Выжовка.

Очень интересна его история появления на свет.

Как рассказал отец бойца Андрей в интервью «Вестник+К» , его жена долго не могла забеременеть, поэтому он пообещал Богу, что если родится сын, они назовут его Иисусом.

А через две недели женщина сообщила ему долгожданную новость.

И когда родился мальчик, его отец исполнил обет. Правда, через немного ребенку дали еще и другое имя — Назар, то есть Иисус из Назарета.

Своего Иисуса, конечно, хотел бы видеть прежде всего честным человеком, — признался отец. Поделиться

За прошедшие с того времени четверть века в семье родилось еще 7 детей, однако такое уникальное имя дали только первому сыну.

Фото: Иисус с папой Андреем

Иисус воевал в самых адских точках на фронте

По словам отца воина, боевой путь Иисуса-Назара начался еще до полномасштабного вторжения.

С 2017 года он служил контрактником в 80-й десантно-штурмовой бригаде.

Парень воевал со своими собратьями за освобождение Донбасса.

Успехи бойца в боях сразу заметили и предложили ему идти учиться на офицера. Одесскую военную академию он окончил уже во время полномасштабного вторжения.

Стоит отметить, что Иисус сражался под Кременной, Бахмутом, Херсоном. Был дважды ранен, но пытался как можно скорее восстановиться, чтобы вернуться на поле боя.