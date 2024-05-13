Jerry Heil та аlyona аlyona хотіли виступити на Євробаченні з іншою піснею — відео

Як виявилося, українські співачки Jerry Heil та аlyona аlyona планували підкорити європейську музичну сцену треком “Подоляночка”, а не "Teresa & Maria".
Україна могла бути представлена на Євробаченні-2024 треком “Подоляночка”
За словами Jerry Heil, вони з аlyona аlyona перед шоу записали трек "Подоляночка".
Однак одночасно з ним також була створена композиція "Teresa & Maria".
Артистки вирішили обрати між цими двома піснями й вирішили, що саме "Teresa & Maria" краще підійде для пісенного конкурсу.
Як уже згадувалося раніше, українські співачки гідно представив Україну на Євробаченні-2023 й вирвалися у трійку лідерів.
Про що насправді трек "Teresa & Maria"
Jerry Heil та аlyona аlyona мали на меті нагадати європейському слухачу, наскільки потужним є вплив жінок на хід історії.
Ця композиція також є одою силі та нескореності українських жінок, які продовжують боротьбу з російським режимом.
Вони не лише лікують, волонтерять та донатять, а й безпосередньо захищають батьківщину на полі бою.
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