Jerry Heil та аlyona аlyona хотіли виступити на Євробаченні з іншою піснею — відео

Як виявилося, українські співачки Jerry Heil та аlyona аlyona планували підкорити європейську музичну сцену треком “Подоляночка”, а не "Teresa & Maria".

Україна могла бути представлена на Євробаченні-2024 треком “Подоляночка”

За словами Jerry Heil, вони з аlyona аlyona перед шоу записали трек "Подоляночка".

Однак одночасно з ним також була створена композиція "Teresa & Maria".

Артистки вирішили обрати між цими двома піснями й вирішили, що саме "Teresa & Maria" краще підійде для пісенного конкурсу.

Насправді "Подоляночку" ми також писали для "Євробачення". Це була пісня, над якою я працювала ще в Берклі, потім на сесії з Альоною ми вирішили дописати туди її куплет. Вирішили, що ця пісня поїде на "Євробачення". Але в результаті, обираючи між "Teresa & Maria" та "Подоляночкою", обрали все ж "Teresa & Maria". Зважаючи на постановку, мені здається, кращою є саме "Teresa & Maria". Тут спрацювало все: робота наших режисерів і наша з Альоною, емоції, командний дух, заряджений цією піснею. Jerry Heil Українська співачка

Як уже згадувалося раніше, українські співачки гідно представив Україну на Євробаченні-2023 й вирвалися у трійку лідерів.

Про що насправді трек "Teresa & Maria"

Jerry Heil та аlyona аlyona мали на меті нагадати європейському слухачу, наскільки потужним є вплив жінок на хід історії.

Ця композиція також є одою силі та нескореності українських жінок, які продовжують боротьбу з російським режимом.

Вони не лише лікують, волонтерять та донатять, а й безпосередньо захищають батьківщину на полі бою.