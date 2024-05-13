Jerry Heil и аlyona аlyona хотели выступить на Евровидении с другой песней — видео

Как оказалось, украинские певицы Jerry Heil и аlyona планировали покорить европейскую музыкальную сцену треком "Подоляночка", а не "Teresa & Maria".

Украина могла быть представлена на Евровидении-2024 треком "Подоляночка"

По словам Jerry Heil, они с аlyona аlyona перед шоу записали трек "Подоляночка".

Однако одновременно с ним также была создана композиция "Teresa & Maria".

Артистки должны были выбрать между двумя песнями и решили, что именно "Teresa & Maria" лучше подойдет для песенного конкурса.

На самом деле "Подоляночку" мы также писали для "Евровидения". Это была песня, над которой я работала еще в Беркли, потом на сессии с Аленой мы решили дописать туда ее куплет. Решили, что эта песня поедет на "Евровидение". Но в результате, выбирая между "Teresa & Maria" и "Подоляночкой", выбрали все же "Teresa & Maria". Учитывая постановку, мне кажется, лучше именно "Teresa & Maria". Здесь сработало все: работа наших режиссеров и наша с Аленой, эмоции, командный дух, заряженный этой песней. Jerry Heil Украинская певица

Как уже упоминалось ранее, украинские певицы достойно представили Украину на Евровидении-2023 и вырвались в тройку лидеров.

О чем на самом деле трек "Teresa & Maria"

Целью Jerry Heil и аlyona аlyona было напомнить европейскому слушателю, насколько мощным является влияние женщин на ход истории.

Эта композиция также является одой силе украинских женщин, которые продолжают борьбу с российским режимом.

Они не только лечат, занимаются волонтерством и донатят, но и защищают родину на поле боя.