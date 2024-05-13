Jerry Heil и аlyona аlyona хотели выступить на Евровидении с другой песней — видео

Как оказалось, украинские певицы Jerry Heil и аlyona планировали покорить европейскую музыкальную сцену треком "Подоляночка", а не "Teresa & Maria".
Украина могла быть представлена на Евровидении-2024 треком "Подоляночка"
По словам Jerry Heil, они с аlyona аlyona перед шоу записали трек "Подоляночка".
Однако одновременно с ним также была создана композиция "Teresa & Maria".
Артистки должны были выбрать между двумя песнями и решили, что именно "Teresa & Maria" лучше подойдет для песенного конкурса.
Как уже упоминалось ранее, украинские певицы достойно представили Украину на Евровидении-2023 и вырвались в тройку лидеров.
О чем на самом деле трек "Teresa & Maria"
Целью Jerry Heil и аlyona аlyona было напомнить европейскому слушателю, насколько мощным является влияние женщин на ход истории.
Эта композиция также является одой силе украинских женщин, которые продолжают борьбу с российским режимом.
Они не только лечат, занимаются волонтерством и донатят, но и защищают родину на поле боя.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-