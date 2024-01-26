Євросоюз може позбавити Угорщину права голосу, якщо лідер країни Віктор Орбан знову буде блокувати схвалення 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні під час саміту 1 лютого.

Угорщина може залишитися без права голосу в ЄС

Видання Politico поспілкувалося зі своїми інсайдерами в ЄС та дізналося, що офіційний Брюссель втомився від багаторічного м’якого підходу до Угорщини.

А це означає, що "ядерний варіант" помсти за Україну — усунення Будапешта від процесу голосування в ЄС — наразі є цілком реальним сценарієм.

За словами анонімних джерел, члени блоку готові виступити проти Угорщини, що стало б історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість і одностайність.

Якщо Орбан знову заблокує угоду (про бюджет і 50 мільярдів євро для України) на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Що може завадити ЄС позбавити Угорщину права голосу

За словами європейських лідерів, стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість призупинити право голосу країни-члена, якщо буде встановлено, що вона серйозно порушує основні принципи ЄС.

Попри це, окремі країни Центральної та Східної Європи побоюються посилатися на статтю 7, оскільки вважають, що в майбутньому самі можуть зіткнутися з подібною перевіркою з питань верховенства права. Поширити

Досі журналістам також не вдалося дізнатися, як до цієї ідеї поставиться словацький прем’єр Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією.

Як відомо, він раніше обіцяв, що буде всіляко захищати Угорщину в ЄС.