Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, если лидер страны Виктор Орбан снова будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине во время саммита 1 февраля.

Венгрия может остаться без права голоса в ЕС

Издание Politico пообщалось со своими инсайдерами в ЕС и узнало, что официальный Брюссель устал от долголетнего мягкого подхода к Венгрии.

А это значит, что "ядерный вариант" мести за Украину — отстранение Будапешта от процесса голосования в ЕС — сейчас вполне реальный сценарий.

По словам анонимных источников, члены блока готовы выступить против Венгрии, что стало бы историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие.

Если Орбан снова заблокирует соглашение (о бюджете и 50 миллиардах евро для Украины) на февральском саммите, применение статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Что может помешать ЕС лишить Венгрии права голоса

По словам европейских лидеров, статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность приостановить право голоса страны-члена, если будет установлено, что она серьезно нарушает основные принципы ЕС.

Несмотря на это, отдельные страны Центральной и Восточной Европы опасаются ссылаться на статью 7, поскольку считают, что в будущем сами могут столкнуться с подобной проверкой в вопросах верховенства права. Поделиться

До сих пор журналистам также не удалось узнать, как к этой идее отнесется словацкий премьер Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией.

Как известно, он ранее обещал, что будет всячески защищать Венгрию в ЕС.