Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, если лидер страны Виктор Орбан снова будет блокировать одобрение 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине во время саммита 1 февраля.
Венгрия может остаться без права голоса в ЕС
Издание Politico пообщалось со своими инсайдерами в ЕС и узнало, что официальный Брюссель устал от долголетнего мягкого подхода к Венгрии.
А это значит, что "ядерный вариант" мести за Украину — отстранение Будапешта от процесса голосования в ЕС — сейчас вполне реальный сценарий.
По словам анонимных источников, члены блока готовы выступить против Венгрии, что стало бы историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие.
Что может помешать ЕС лишить Венгрии права голоса
По словам европейских лидеров, статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность приостановить право голоса страны-члена, если будет установлено, что она серьезно нарушает основные принципы ЕС.
До сих пор журналистам также не удалось узнать, как к этой идее отнесется словацкий премьер Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией.
Как известно, он ранее обещал, что будет всячески защищать Венгрию в ЕС.
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