ЄС готує 20-ий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз почав підготовку нового, вже 20-го санкційного пакета проти Росії. Серед інших обмежень ЄС розглядає санкції проти союзного росіянам режиму в Білорусі.

Євросоюз готує нові санкції проти Росії та Білорусі

Видання зазначає, що підготовку 20-го пакета обговорювали 8 листопада міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас та європейський комісар з фінансових послуг та Ощадно-інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке.

Нові санкції окрім Росії будуть спрямовані на союзний росіянам режим у Білорусі. Зокрема литовський міністр попросив ЄС звернути увагу на Мінськ під час формування нового санкційного пакета.

Пропонується привести санкції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у відповідність до чинних санкцій, впроваджених проти Росії. Також пропонується запровадити нові обмеження — цей процес зараз перебуває на ранній стадії.

Ми працюємо з третіми країнами, оскільки серед них є такі, що сприяють обходу санкцій, — зазначила Альбукерке.

Нагадаємо, 23 жовтня американський лідер Дональд Трамп оголосив про новий санкційний пакет проти російського енергетичного сектору. До списку обмежень потрапили нафтові компанії Росії — "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.

У той же день Європейський Союз офіційно схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля та запобігання обходу санкцій через треті країни.

Вже на початку листопада міністерство фінансів Росії було змушено визнати, що нафтогазові доходи Кремля скоротилися на 27% у річному порівнянні. Також значний удар отримали підсанкційні нафтові компанії — втративши мільярди доларів капіталізації. Паралельно обвалився експорт РФ до Китаю, а Індія почала відмовлятися від російської нафти.