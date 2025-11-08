ЄС готує 20-ий пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз почав підготовку нового, вже 20-го санкційного пакета проти Росії. Серед інших обмежень ЄС розглядає санкції проти союзного росіянам режиму в Білорусі.
Головні тези:
- Європейський Союз розробляє 20-ий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, які спрямовані на обмеження доходів російського режиму.
- Нові обмеження також цільово запобігатимуть обходу санкцій через треті країни.
- Міністерство фінансів Росії підтвердило значне скорочення нафтогазових доходів Кремля у зв'язку з раніше введеними санкціями.
Євросоюз готує нові санкції проти Росії та Білорусі
Видання зазначає, що підготовку 20-го пакета обговорювали 8 листопада міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас та європейський комісар з фінансових послуг та Ощадно-інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке.
Нові санкції окрім Росії будуть спрямовані на союзний росіянам режим у Білорусі. Зокрема литовський міністр попросив ЄС звернути увагу на Мінськ під час формування нового санкційного пакета.
Пропонується привести санкції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка у відповідність до чинних санкцій, впроваджених проти Росії. Також пропонується запровадити нові обмеження — цей процес зараз перебуває на ранній стадії.
Ми працюємо з третіми країнами, оскільки серед них є такі, що сприяють обходу санкцій, — зазначила Альбукерке.
Нагадаємо, 23 жовтня американський лідер Дональд Трамп оголосив про новий санкційний пакет проти російського енергетичного сектору. До списку обмежень потрапили нафтові компанії Росії — "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.
Вже на початку листопада міністерство фінансів Росії було змушено визнати, що нафтогазові доходи Кремля скоротилися на 27% у річному порівнянні. Також значний удар отримали підсанкційні нафтові компанії — втративши мільярди доларів капіталізації. Паралельно обвалився експорт РФ до Китаю, а Індія почала відмовлятися від російської нафти.
