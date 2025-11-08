ЕС готовит 20-й пакет санкций против России

Европейский Союз начал подготовку нового уже 20-го санкционного пакета против России. Среди других ограничений ЕС рассматривает санкции против союзного россиянам режима в Беларуси.

Евросоюз готовит новые санкции против России и Белоруссии

Издание отмечает, что подготовку 20-го пакета обсуждали 8 ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Ощадно-инвестиционному союзу Мария Луис Альбукерке.

Новые санкции, кроме России, будут направлены на союзный россиянам режим в Беларуси. В частности, литовский министр попросил ЕС обратить внимание на Минск во время формирования нового санкционного пакета.

Предлагается привести санкции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в соответствие с действующими санкциями, введенными против России. Также предлагается ввести новые ограничения — этот процесс сейчас находится на ранней стадии.

Мы работаем с третьими странами, поскольку среди них есть способствующие обходу санкций, — отметила Альбукерке.

Напомним, 23 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о новом санкционном пакете против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные компании России — "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.

В этот же день Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Новые ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны. Поделиться

Уже в начале ноября министерство финансов России вынуждено было признать, что нефтегазовые доходы Кремля сократились на 27% в годовом сравнении. Также значительный удар получили подсанкционные нефтяные компании, потеряв миллиарды долларов капитализации. Параллельно рухнул экспорт РФ в Китай, а Индия начала отказываться от российской нефти.