ЕС готовит 20-й пакет санкций против России

Европейский Союз начал подготовку нового уже 20-го санкционного пакета против России. Среди других ограничений ЕС рассматривает санкции против союзного россиянам режима в Беларуси.
Главные тезисы
- Евросоюз разрабатывает новый санкционный пакет против России и Беларуси для ограничения доходов российского режима.
- Санкции будут направлены на предотвращение обхода через третьи страны и охватят российский энергетический сектор.
- Министерство финансов России подтвердило сокращение нефтегазовых доходов Кремля на 27% в годовом сравнении.
Евросоюз готовит новые санкции против России и Белоруссии
Издание отмечает, что подготовку 20-го пакета обсуждали 8 ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам и Ощадно-инвестиционному союзу Мария Луис Альбукерке.
Новые санкции, кроме России, будут направлены на союзный россиянам режим в Беларуси. В частности, литовский министр попросил ЕС обратить внимание на Минск во время формирования нового санкционного пакета.
Предлагается привести санкции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в соответствие с действующими санкциями, введенными против России. Также предлагается ввести новые ограничения — этот процесс сейчас находится на ранней стадии.
Мы работаем с третьими странами, поскольку среди них есть способствующие обходу санкций, — отметила Альбукерке.
Напомним, 23 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о новом санкционном пакете против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные компании России — "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.
Уже в начале ноября министерство финансов России вынуждено было признать, что нефтегазовые доходы Кремля сократились на 27% в годовом сравнении. Также значительный удар получили подсанкционные нефтяные компании, потеряв миллиарды долларов капитализации. Параллельно рухнул экспорт РФ в Китай, а Индия начала отказываться от российской нефти.
