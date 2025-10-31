Зеленский ввел новые санкции против ВПК и пропагандистов РФ
Зеленский ввел новые санкции против ВПК и пропагандистов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений СНБО по применению санкций против пророссийских пропагандистов и компаний, поддерживающих ВПК России.

  • Зеленский подписал указы о введении санкций против пропагандистов и компаний, поддерживающих ВПК России.
  • Были введены санкции против 14 физических лиц и 31 юридического лица, связанных с поставкой оборудования в Россию.
  • Под санкции попало информационное агентство "Союз православных журналистов", являющееся рупором Украинской православной церкви Московского патриархата.

Украина ввела новые санкции против РФ: кто в списках

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства.

Первый указ касается пророссийских пропагандистов — 14 физических лиц, которые оправдывают вооруженную агрессию России и отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса.

В частности, под санкции попал "Союз православных журналистов" и православное информагентство "Первый Казацкий".

Вторым указом введены санкции против производителей и поставщиков российского ВПК -10 физических лиц и 31 юридического — резидентов России, Китая и Ирана.

Среди них — компании и их руководители и собственники, связанные с поставкой в Россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, поставлявшим в Россию военную продукцию.

Информационное агентство "Союз православных журналистов" (СПЖ) — это информационное издание Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Основной деятельностью СПЖ со временем стала публикация материалов о конфликтах по переходам приходов из УПЦ МП в Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Православную церковь Украины (ВЦУ).

В материалах издания крайне негативно пишет об УПЦ КП и ВЦУ и поддерживает УПЦ МП и фактически является ее рупором.

СПЖ также подвергает критике автокефалию и деятельность Православной церкви Украины. Издание неоднократно разоблачали на распространении фейков. В 2024 году некоторые работники СПЖ предстали перед судом за антиукраинскую пропаганду.

