Зеленский ввел новые санкции против ВПК и пропагандистов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений СНБО по применению санкций против пророссийских пропагандистов и компаний, поддерживающих ВПК России.
Главные тезисы
- Зеленский подписал указы о введении санкций против пропагандистов и компаний, поддерживающих ВПК России.
- Были введены санкции против 14 физических лиц и 31 юридического лица, связанных с поставкой оборудования в Россию.
- Под санкции попало информационное агентство "Союз православных журналистов", являющееся рупором Украинской православной церкви Московского патриархата.
Украина ввела новые санкции против РФ: кто в списках
Об этом говорится в соответствующих указах главы государства.
В частности, под санкции попал "Союз православных журналистов" и православное информагентство "Первый Казацкий".
Вторым указом введены санкции против производителей и поставщиков российского ВПК -10 физических лиц и 31 юридического — резидентов России, Китая и Ирана.
Среди них — компании и их руководители и собственники, связанные с поставкой в Россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, поставлявшим в Россию военную продукцию.
Информационное агентство "Союз православных журналистов" (СПЖ) — это информационное издание Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Основной деятельностью СПЖ со временем стала публикация материалов о конфликтах по переходам приходов из УПЦ МП в Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Православную церковь Украины (ВЦУ).
В материалах издания крайне негативно пишет об УПЦ КП и ВЦУ и поддерживает УПЦ МП и фактически является ее рупором.
