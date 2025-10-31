Зеленський запровадив нові санкції проти ВПК та пропагандистів РФ
Україна
Зеленський запровадив нові санкції проти ВПК та пропагандистів РФ

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують ВПК Росії.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти пропагандистів та підтримувачів ВПК Росії.
  • Серед під санкції потрапили 14 фізичних осіб та 31 юридична особа, пов'язаних із постачанням обладнання до Російської Федерації.
  • У список санкцій включено інформаційне агентство “Спілка православних журналістів”, яке є рупором Української православної церкви Московського патріархату.

Україна ввела нові санкції проти РФ: хто у списках

Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів — 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Зокрема, під санкції потрапила "Спілка православних журналістів" та православне інформагентство "Перший Козацький".

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК -10 фізичних осіб і 31 юридичної — резидентів Росії, Китаю та Ірану.

Серед них — компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Інформаційне агентство "Спілка православних журналістів" (СПЖ) — це інформаційне видання Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Основною діяльністю СПЖ із часом стала публікація матеріалів про конфлікти щодо переходів парафій з УПЦ МП до Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Православної церкви України (ПЦУ).

У матеріалах видання вкрай негативно пише про УПЦ КП та ПЦУ і підтримує УПЦ МП і фактично є її рупором.

СПЖ також піддає критиці автокефалію і діяльність Православної церкви України. Видання неодноразово викривали на поширенні фейків. У 2024 році деякі працівники СПЖ постали перед судом за антиукраїнську пропаганду.

