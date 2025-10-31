Зеленський запровадив нові санкції проти ВПК та пропагандистів РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують ВПК Росії.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти пропагандистів та підтримувачів ВПК Росії.
- Серед під санкції потрапили 14 фізичних осіб та 31 юридична особа, пов'язаних із постачанням обладнання до Російської Федерації.
- У список санкцій включено інформаційне агентство “Спілка православних журналістів”, яке є рупором Української православної церкви Московського патріархату.
Україна ввела нові санкції проти РФ: хто у списках
Про це йдеться у відповідних указах глави держави.
Зокрема, під санкції потрапила "Спілка православних журналістів" та православне інформагентство "Перший Козацький".
Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК -10 фізичних осіб і 31 юридичної — резидентів Росії, Китаю та Ірану.
Серед них — компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.
Інформаційне агентство "Спілка православних журналістів" (СПЖ) — це інформаційне видання Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Основною діяльністю СПЖ із часом стала публікація матеріалів про конфлікти щодо переходів парафій з УПЦ МП до Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Православної церкви України (ПЦУ).
У матеріалах видання вкрай негативно пише про УПЦ КП та ПЦУ і підтримує УПЦ МП і фактично є її рупором.
