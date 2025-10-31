Зеленський запровадив нові санкції проти ВПК та пропагандистів РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують ВПК Росії.

Україна ввела нові санкції проти РФ: хто у списках

Про це йдеться у відповідних указах глави держави.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів — 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу. Поширити

Зокрема, під санкції потрапила "Спілка православних журналістів" та православне інформагентство "Перший Козацький".

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК -10 фізичних осіб і 31 юридичної — резидентів Росії, Китаю та Ірану.

Серед них — компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Інформаційне агентство "Спілка православних журналістів" (СПЖ) — це інформаційне видання Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Основною діяльністю СПЖ із часом стала публікація матеріалів про конфлікти щодо переходів парафій з УПЦ МП до Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Православної церкви України (ПЦУ).

У матеріалах видання вкрай негативно пише про УПЦ КП та ПЦУ і підтримує УПЦ МП і фактично є її рупором.