За інформацією журналістів видання Euractiv, після тривалої затримки європейські партнери почали нарешті спрямовувати кошти та ресурси для забезпечення постачання необхідних Україні артилерійських снарядів.
Що відомо про змогу ЄС допомогти Україні підготувати новий контрнаступ
Журналісти видання зазначають, що наразі європейські партнери реалізують одразу кілька ініціатив, серед іншого оптову закупівлю боєприпасів, за що відповідає Чехія, а також серію двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими західними країнами.
Зазначається, що протягом кількох наступних місяців Україна має отримати близько 800 тис артилерійських снарядів.
При цьому автори матеріалу також звертають увагу на неочікувану заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про ймовірність використання прибутків від заморожених активів РФ для закупівлі бронетехніки для України.
Чи вистачить Україні боєприпасів для планування та підготовки контрнаступу
При цьому автори публікації задаються питанням, чи буде колективне постачання боєприпасів Україні від західних партнерів достатнім, щоб відповідати поставкам до Росії снарядів від КНДР.
Очікується, що боєприпаси, отримані за посередництва Чехії, а також боєприпаси, передбачені планом ЄС, дадуть Україні до літа можливість знову стріляти зі швидкістю близько 6 тис снарядів на день.
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