По информации журналистов издания Euractiv, после длительной задержки европейские партнеры начали наконец-то направлять средства и ресурсы для обеспечения поставки необходимых Украине артиллерийских снарядов.

Что известно о возможности ЕС помочь Украине подготовить новое контрнаступление

Журналисты издания отмечают, что в настоящее время европейские партнеры реализуют сразу несколько инициатив, среди прочего оптовую закупку боеприпасов, за что отвечает Чехия, а также серию двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными западными странами.

Отмечается, что в течение следующих нескольких месяцев Украина должна получить около 800 тыс. артиллерийских снарядов.

800 тыс штук – это не окончательная цифра, мы безусловно можем получить гораздо больше в зависимости от наличия доноров, – подчеркнул в комментарии журналистам издание представитель правительства Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечный. Поделиться

При этом авторы материала также обращают внимание на неожиданное заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о возможности использования доходов от замороженных активов РФ для закупки бронетехники для Украины.

А еще есть неожиданный шаг президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, которая на этой неделе предположила, что "настало время начать разговор об использовании непредсказуемой прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины". По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, исполнительная власть ЕС может представить официальное предложение через две недели, говорится в материале издания. Поделиться

Хватит ли Украине боеприпасов для планирования и подготовки контрнаступления

При этом авторы публикации задаются вопросом, будет ли коллективная поставка боеприпасов Украине от западных партнеров достаточна, чтобы соответствовать поставкам в Россию снарядов от КНДР.

Ожидается, что боеприпасы, полученные при посредничестве Чехии, а также боеприпасы, предусмотренные планом ЕС, дадут Украине к лету возможность снова стрелять со скоростью около 6 тыс. снарядов в день.