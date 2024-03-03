По информации журналистов издания Euractiv, после длительной задержки европейские партнеры начали наконец-то направлять средства и ресурсы для обеспечения поставки необходимых Украине артиллерийских снарядов.
Что известно о возможности ЕС помочь Украине подготовить новое контрнаступление
Журналисты издания отмечают, что в настоящее время европейские партнеры реализуют сразу несколько инициатив, среди прочего оптовую закупку боеприпасов, за что отвечает Чехия, а также серию двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными западными странами.
Отмечается, что в течение следующих нескольких месяцев Украина должна получить около 800 тыс. артиллерийских снарядов.
При этом авторы материала также обращают внимание на неожиданное заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о возможности использования доходов от замороженных активов РФ для закупки бронетехники для Украины.
Хватит ли Украине боеприпасов для планирования и подготовки контрнаступления
При этом авторы публикации задаются вопросом, будет ли коллективная поставка боеприпасов Украине от западных партнеров достаточна, чтобы соответствовать поставкам в Россию снарядов от КНДР.
Ожидается, что боеприпасы, полученные при посредничестве Чехии, а также боеприпасы, предусмотренные планом ЕС, дадут Украине к лету возможность снова стрелять со скоростью около 6 тыс. снарядов в день.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-