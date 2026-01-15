ЄС знову знижує стелю цін на російську нафту — як саме

Європейський Союз з 1 лютого знизить стелю цін на російську нафту до 44,1 долара за барель.

ЄС знижує стелю цін на нафту РФ з 1 лютого

На початку грудня 2022 року країни — члени G7, а також Австралія і ЄС запровадили обмеження цін на російську нафту, установивши максимальний рівень у розмірі 60 доларів за барель.

З лютого 2023 року ці країни ввели нову цінову стелю на російські нафтопродукти: 100 доларів — для дизельного палива й 45 доларів — для різних мастил. У вересні 2025 року цінову стелю знизили до 47,6 долара за барель.

А з 1 лютого 2026 року стеля цін на російську нафту становитиме 44,1 долара за барель.

Обмеження передбачають заборону надання транспортних, страхових і фінансових послуг для постачання російської нафти, яку продають вище за встановлений ліміт.

У ЄС наголошують, що механізм переглядатимуть з урахуванням ринкової кон'юнктури й ефективності обмежувальних заходів.

Нагадаємо, цінова стеля на російську нафту встановлює максимальну ціну, за якою країни можуть купувати її у Росії. Транспортні та страхові компанії не зможуть надавати свої послуги для угод, де ціна нафти вища за граничну.

З грудня 2022 року діяла стеля країн G7 на рівні 60 доларів за барель.

Стеля цін ЄС буде автоматично переглядатися не рідше двох разів на рік залежно від ринкових цін. Вона встановлюватиметься виходячи із середньої ціни нафти за останні 3 місяці, мінус 15%.

Для того щоб зберігати експорт нафти, Росія може або знижувати ціну нафти, або використовувати так званий "тіньовий флот". Це можуть бути старі танкери, які не підлягають суворому контролю, танкери, зареєстровані в країнах з м'якшими правилами для перевезень, такими як Панама або Ліберія. Для перевезень нафти РФ використовує танкерний флот Греції, Мальти, Кіпру.