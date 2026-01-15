ЕС снова снижает потолок цен на российскую нефть — как именно

Европейский Союз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.

ЕС снижает потолок цен на нефть РФ с 1 февраля

В начале декабря 2022 года страны-члены G7, а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере 60 долларов за баррель.

С февраля 2023 года эти страны ввели новый ценовой потолок на российские нефтепродукты: 100 долларов — для дизельного топлива и 45 долларов — для разных смазочных масел. В сентябре 2025 года ценовой потолок снизили до 47,6 доллара за баррель. Поделиться

А с 1 февраля 2026 года потолок цен на российскую нефть составит 44,1 доллара за баррель.

Ограничения предусматривают запрет на предоставление транспортных, страховых и финансовых услуг для поставки российской нефти, которую продают выше установленного предела.

В ЕС отмечают, что механизм будут пересматриваться с учетом рыночной конъюнктуры и эффективности ограничительных мер.

Напомним, ценовой потолок на российскую нефть устанавливает максимальную цену, по которой страны могут покупать ее у России. Транспортные и страховые компании не смогут предоставлять свои услуги для сделок, где цена нефти выше предельной.

С декабря 2022 года действовал потолок стран G7 на уровне 60 долларов за баррель.

Потолок цен ЕС будет автоматически пересматриваться не реже двух раз в год в зависимости от рыночных цен. Она будет устанавливаться исходя из средней цены на нефть за последние 3 месяца, минус 15%. Поделиться

Для того чтобы сохранять экспорт нефти, Россия может либо снижать цену на нефть, либо использовать так называемый "теневой флот". Это могут быть старые танкеры, не подлежащие строгому контролю, танкеры, зарегистрированные в странах с более мягкими правилами для перевозок, такими как Панама или Либерия. Для перевозок нефти РФ употребляет танкерный флот Греции, Мальты, Кипра.