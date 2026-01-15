ЕС снова снижает потолок цен на российскую нефть — как именно
ЕС снова снижает потолок цен на российскую нефть — как именно

Council of the European Union
нефть
Европейский Союз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.

Главные тезисы

  • С 1 февраля 2026 года Европейский Союз снижает потолок цен на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.
  • Ограничения включают запрет на предоставление услуг для поставки российской нефти, продают выше установленного лимита.

ЕС снижает потолок цен на нефть РФ с 1 февраля

В начале декабря 2022 года страны-члены G7, а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере 60 долларов за баррель.

С февраля 2023 года эти страны ввели новый ценовой потолок на российские нефтепродукты: 100 долларов — для дизельного топлива и 45 долларов — для разных смазочных масел. В сентябре 2025 года ценовой потолок снизили до 47,6 доллара за баррель.

А с 1 февраля 2026 года потолок цен на российскую нефть составит 44,1 доллара за баррель.

Ограничения предусматривают запрет на предоставление транспортных, страховых и финансовых услуг для поставки российской нефти, которую продают выше установленного предела.

В ЕС отмечают, что механизм будут пересматриваться с учетом рыночной конъюнктуры и эффективности ограничительных мер.

Напомним, ценовой потолок на российскую нефть устанавливает максимальную цену, по которой страны могут покупать ее у России. Транспортные и страховые компании не смогут предоставлять свои услуги для сделок, где цена нефти выше предельной.

С декабря 2022 года действовал потолок стран G7 на уровне 60 долларов за баррель.

Потолок цен ЕС будет автоматически пересматриваться не реже двух раз в год в зависимости от рыночных цен. Она будет устанавливаться исходя из средней цены на нефть за последние 3 месяца, минус 15%.

Для того чтобы сохранять экспорт нефти, Россия может либо снижать цену на нефть, либо использовать так называемый "теневой флот". Это могут быть старые танкеры, не подлежащие строгому контролю, танкеры, зарегистрированные в странах с более мягкими правилами для перевозок, такими как Панама или Либерия. Для перевозок нефти РФ употребляет танкерный флот Греции, Мальты, Кипра.

