Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії — хто у списках

Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну.
Головні тези:
- Єврокомісія розробила 20-й пакет санкцій проти Росії перед четвертою річницею вторгнення в Україну.
- Нові обмеження уключають заборону на морські послуги для російської сирої нафти та санкції проти суден “тіньового флоту”.
20-й пакет санкцій ЄС проти РФ: енергетика і "тіньовий флот"
Нові обмеження мають ще сильніше підірвати нафтові доходи Москви.
Про це заявила Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.
Заходи, які запропонувала ЄК, включають:
повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти (у координації з G7);
санкції проти ще 43 суден "тіньового флоту" (загальна кількість у списку становитиме 640);
заборона на обслуговування СПГ-танкерів і криголамів, яка б'є по газових експортних проєктах РФ.
Єврокомісія пропонує посилити тиск на фінансовий сектор, який фон дер Ляєн назвала "слабким місцем" Росії.
Згідно з планами Єврокомісії, до санкційного списку додадуть 20 регіональних банків РФ.
Також плануються заходи проти криптовалютних компаній і платформ, що допомагають обходити санкції. Під санкції мають потрапити і банки третіх країн, що сприяють незаконній торгівлі.
Новий пакет також містить експортні обмеження на товари (від тракторів до послуг кібербезпеки) на суму понад 360 млн євро та імпортні заборони на метали і мінерали на 570 млн євро.
Згідно з пакетом, який запропонувала ЄК, планують уперше активувати інструмент протидії обходу санкцій для верстатів із числовим програмним управлінням.
Раніше глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявляла про те, що 20-й пакет санкцій проти Росії планують ухвалити 24 лютого — у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
