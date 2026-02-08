Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії — хто у списках

Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну.

20-й пакет санкцій ЄС проти РФ: енергетика і "тіньовий флот"

Нові обмеження мають ще сильніше підірвати нафтові доходи Москви.

Про це заявила Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Заходи, які запропонувала ЄК, включають:

повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти (у координації з G7);

санкції проти ще 43 суден "тіньового флоту" (загальна кількість у списку становитиме 640);

заборона на обслуговування СПГ-танкерів і криголамів, яка б'є по газових експортних проєктах РФ.

Фіскальні доходи Росії від нафти і газу 2025 року скоротилися на 24% порівняно з попереднім роком — це найнижчий рівень із 2020 року, що розширило дефіцит бюджету. Доходи від нафти і газу в січні будуть найнижчими з початку війни. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Єврокомісія пропонує посилити тиск на фінансовий сектор, який фон дер Ляєн назвала "слабким місцем" Росії.

Згідно з планами Єврокомісії, до санкційного списку додадуть 20 регіональних банків РФ.

Також плануються заходи проти криптовалютних компаній і платформ, що допомагають обходити санкції. Під санкції мають потрапити і банки третіх країн, що сприяють незаконній торгівлі.

Новий пакет також містить експортні обмеження на товари (від тракторів до послуг кібербезпеки) на суму понад 360 млн євро та імпортні заборони на метали і мінерали на 570 млн євро.

Згідно з пакетом, який запропонувала ЄК, планують уперше активувати інструмент протидії обходу санкцій для верстатів із числовим програмним управлінням.

Я закликаю держави-члени оперативно схвалити ці нові санкції. Це стане потужним сигналом напередодні похмурої 4-ї річниці цієї війни: наша прихильність до вільної та суверенної України непохитна. Поширити

Раніше глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявляла про те, що 20-й пакет санкцій проти Росії планують ухвалити 24 лютого — у четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.