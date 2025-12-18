Єврорада запровадила санкції щодо 41 судна "тіньового флоту" РФ

Єврорада ухвалила санкції щодо 41 судна, які входять до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів. Про це це стало відомо з журналу Євросоюзу.

ЄС ухвалив нові санкції проти РФ

Зазначається, що на це 41 судно відтепер поширюється заборона на доступ до портів та заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом.

Цей захід спрямований на танкери, що не входять до ЄС, і є частиною "тіньового флоту" РФ, обходячи механізм обмеження цін на нафту, а також на судна, які відповідають за транспортування військової техніки, краденого українського зерна та культурних цінностей з України.

Після сьогоднішнього пакета санкцій загальна кількість визначених суден "тіньового флоту", на які накладені економічні обмеження, зросла майже до 600 штук.

ЄС залишається готовим посилити тиск на Росію та її тіньовий ланцюжок створення вартості флоту, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій.

15 грудня Європейська Рада вже запровадила нові санкції проти дев'яти осіб та організацій, які сприяють функціонуванню так званого тіньового флоту Росії.

До переліку включено бізнесменів, пов'язаних із російськими державними нафтовими компаніями "Роснефть" і "Лукойл", які контролюють судна з перевезення сирої нафти та нафтопродуктів російського походження. За даними ЄС, вони приховували справжнє походження вантажів і застосовували нелегальні та ризиковані методи транспортування.

Також санкції введено проти судноплавних компаній, що базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, В’єтнамі та Росії. Йдеться про власників і операторів танкерів, які входять до тіньового флоту РФ і вже підпадали під обмежувальні заходи ЄС або інших країн.