Евросовет ввел санкции в отношении 41 судна "теневого флота" РФ

Евросовет принял санкции в отношении 41 судна, входящего в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров. Об этом стало известно из журнала Евросоюза.

ЕС принял новые санкции против РФ

Отмечается, что на это 41 судно теперь распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом.

Эта мера направлена на танкеры, не входящие в ЕС, и является частью "теневого флота" РФ, обходя механизм ограничения цен на нефть, а также на суда, отвечающие за транспортировку военной техники, краденого украинского зерна и культурных ценностей из Украины.

После сегодняшнего пакета санкций общее количество определенных судов "теневого флота", на которые наложены экономические ограничения, выросло почти до 600 штук.

ЕС остается готовым усилить давление на Россию и ее теневую цепочку создания стоимости флота, в том числе путем введения дальнейших санкций. Поделиться

15 декабря Европейский Совет уже ввел новые санкции против девяти человек и организаций, способствующих функционированию так называемого теневого флота России.

В перечень включены бизнесмены, связанные с российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "ЛУКойл", контролирующие суда по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. По данным ЕС, они скрывали подлинное происхождение грузов и применяли нелегальные и рискованные методы транспортировки.

Также санкции введены против судоходных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России. Речь идет о владельцах и операторах танкеров, входящих в теневой флот РФ и уже подпадавших под ограничительные меры ЕС или других стран.