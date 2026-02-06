Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России — кто в списках
Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России — кто в списках

European Comission
ЕС
Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России. Его могут одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину.

Главные тезисы

  • Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России перед четвертой годовщиной вторжения в Украину.
  • Новые ограничения включают запрет на морские услуги для российской сырой нефти и санкции против судов “теневого флота”.
  • Предложенные меры направлены на сокращение фискальных доходов России от нефти и газа, а также усиление давления на финансовый сектор страны.

20-й пакет санкций ЕС против РФ: энергетика и "теневой флот"

Новые ограничения должны еще сильнее взорвать нефтяные доходы Москвы.

Об этом заявила Президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

Мероприятия, предложенные ЕК, включают:

  • полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти (в координации с G7);

  • санкции против еще 43 судов "теневого флота" (общее количество в списке составит 640);

  • запрет на обслуживание СПГ-танкеров и ледоколов, бьющий по газовым экспортным проектам РФ.

Фискальные доходы России от нефти и газа в 2025 году сократились на 24% по сравнению с предыдущим годом — самый низкий уровень с 2020 года, что расширило дефицит бюджета. Доходы от нефти и газа в январе будут самыми низкими с начала войны.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Еврокомиссия предлагает усилить давление на финансовый сектор, которое фон дер Ляен назвала "слабым местом" России.

Согласно планам Еврокомиссии, в санкционный список добавят 20 региональных банков РФ.

Также планируются меры против криптовалютных компаний и платформ, помогающих обходить санкции. Под санкции должны попасть и банки третьих стран, способствующих незаконной торговле.

Новый пакет также содержит экспортные ограничения на товары (от тракторов до услуг кибербезопасности) на сумму более 360 млн. евро и импортные запреты на металлы и минералы на 570 млн. евро.

Согласно пакету, предложенному ЕК, планируется впервые активировать инструмент противодействия обходу санкций для станков с числовым программным управлением.

Я призываю государства-члены оперативно одобрить эти новые санкции. Это станет мощным сигналом в канун мрачной 4-й годовщины этой войны: наша приверженность свободной и суверенной Украине непреклонна.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла о том, что 20-й пакет санкций против России планируют принять 24 февраля — в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

