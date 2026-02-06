Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России — кто в списках

Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России. Его могут одобрить к четвертой годовщине полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину.
Главные тезисы
- Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России перед четвертой годовщиной вторжения в Украину.
- Новые ограничения включают запрет на морские услуги для российской сырой нефти и санкции против судов “теневого флота”.
- Предложенные меры направлены на сокращение фискальных доходов России от нефти и газа, а также усиление давления на финансовый сектор страны.
20-й пакет санкций ЕС против РФ: энергетика и "теневой флот"
Новые ограничения должны еще сильнее взорвать нефтяные доходы Москвы.
Об этом заявила Президент ЕК Урсула фон дер Ляен.
Мероприятия, предложенные ЕК, включают:
полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти (в координации с G7);
санкции против еще 43 судов "теневого флота" (общее количество в списке составит 640);
запрет на обслуживание СПГ-танкеров и ледоколов, бьющий по газовым экспортным проектам РФ.
Еврокомиссия предлагает усилить давление на финансовый сектор, которое фон дер Ляен назвала "слабым местом" России.
Согласно планам Еврокомиссии, в санкционный список добавят 20 региональных банков РФ.
Также планируются меры против криптовалютных компаний и платформ, помогающих обходить санкции. Под санкции должны попасть и банки третьих стран, способствующих незаконной торговле.
Новый пакет также содержит экспортные ограничения на товары (от тракторов до услуг кибербезопасности) на сумму более 360 млн. евро и импортные запреты на металлы и минералы на 570 млн. евро.
Согласно пакету, предложенному ЕК, планируется впервые активировать инструмент противодействия обходу санкций для станков с числовым программным управлением.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла о том, что 20-й пакет санкций против России планируют принять 24 февраля — в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
